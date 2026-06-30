Stars Joshua Kimmich nach WM-Aus: „Aufgeben werde ich niemals“

Julian Nagelsmann - March 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 14:00 Uhr

Nach dem erneuten WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hat Joshua Kimmich deutliche Worte gefunden – und einen Rücktritt aus dem DFB-Team klar ausgeschlossen.

Der 31-jährige Kapitän erklärte bei MagentaTV, dass er auch nach der nächsten Enttäuschung nicht ans Aufgeben denke und weiterhin bereit sei, einen neuen Anlauf zu starten.

Gleichzeitig übte der Mittelfeldspieler des FC Bayern München scharfe Selbstkritik und stellte die gesamte Mannschaft in die Verantwortung. Das Team habe es nicht geschafft, den Erwartungen im Land gerecht zu werden, was besonders in schwierigen Zeiten umso schmerzhafter sei. Die aktuelle Situation der Nationalmannschaft sei nicht zufriedenstellend, so Kimmich. Er betonte zudem, dass sich kein Spieler aus der Verantwortung ziehen könne. Die Ursachen für das enttäuschende Turnier lägen ausschließlich bei der Mannschaft selbst – nicht beim Trainer, nicht bei den Medien und auch nicht bei den Schiedsrichtern.

Für Diskussionen sorgte unter anderem ein aberkanntes Tor von Jonathan Tah im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Der Schiedsrichter entschied nach Ansicht der Videobilder auf Foulspiel, eine Entscheidung, die von MagentaTV-Experte Patrick Ittrich nicht als klare Fehlentscheidung bewertet wurde.

Für Kimmich ist es bereits die dritte enttäuschende Weltmeisterschaft in Folge. Er erinnerte daran, dass die Nationalmannschaft früher regelmäßig um Titel mitgespielt habe, und betonte den Anspruch, dieses Niveau wieder zu erreichen. Unterstützung erhielt er während des Turniers auch von seiner Frau Lina Kimmich, die eigens in die USA gereist war.