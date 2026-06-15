Stars Lukas Podolski: Diese Chancen rechnet er Deutschland bei der WM aus

Lukas Podolski - KÃ¶ln Juli 2016 - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 14:00 Uhr

Der Weltmeister von 2014 traut der DFB-Elf bei der aktuellen WM viel zu.

Lukas Podolski spricht offen über Deutschlands WM-Chancen.

Es war ein echtes Fußballfest: Am Sonntagabend (14. Juni) siegte das Team von Julian Nagelsmann mit 7:1 gegen Curaçao. Der gelungene WM-Auftakt sorgte bei den Fans für viel Begeisterung. Doch der Weg bis zum Finale ist noch lang. In der Gruppenphase warten außerdem Ecuador und die Elfenbeinküste. Lukas Podolski zeigte sich nun optimistisch über die Titelchancen der deutschen Mannschaft.

„Ich glaube, die Jungs verstehen sich untereinander gut. Der Zusammenhalt ist wichtig und dass alle Vollgas geben“, verriet er bei der ‚Lego Arena Show‘ in München. „Am Ende gewinnst du als Mannschaft.“ Deshalb sei es so wichtig, dass die Stimmung in der Kabine passe. „Ich glaube, das tut es, und deswegen bin ich optimistisch, dass wir weit kommen werden“, fügte der ehemalige Profi-Kicker hinzu. Podolski war 2014 mit dem damaligen DFB-Trainer Joachim Löw Weltmeister geworden.

Als gefährlichste Gegner sieht er Frankreich und Spanien. Diese hätten exzellente Spieler und „eine hohe individuelle Qualität“. Gleichzeitig betonte Podolski: „Ich glaube aber auch, dass Deutschland weit kommen wird, weil die Jungs als Team sehr gut funktionieren.“ Der 41-Jährige zeigte sich außerdem beeindruckt von der hohen Trainer-Qualität bei der WM. „Mittlerweile trainieren auch sehr viele Trainer Mannschaften, die schon auf Club-Ebene ihr Können gezeigt haben. Thomas Tuchel in England oder auch Carlo Ancelotti in Brasilien“, schilderte er. Das zeige insgesamt von einer sehr „hohen Klasse“.