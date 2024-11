Film Jude Law: Dritter ‚Sherlock‘-Film in der Mache

18.11.2024

Jude Law hat verraten, dass ein dritter ‚Sherlock Holmes‘ noch in Arbeit sei.

Der 51-jährige Schauspieler spielte die Rolle des Dr. John Watson an der Seite von Robert Downey Jr.s titelgebendem Detektiv in dem gleichnamigen Streifen von 2009 und dessen Fortsetzung ‚Sherlock Holmes 2: A Game of Shadows‘ von 2011. Und obwohl seit Jahren kein Wort über den nächsten Film verloren wurde, hat Law angedeutet, dass noch nicht alle Hoffnung auf den lang erwarteten dritten Teil verloren sei.

In einem Interview mit ‚The Playlist‘ sagte Law: „Es gibt einen großen Willen, es zu schaffen. Und ein großer Wille unter uns allen, es richtig zu machen, die Zeit zu finden, das richtige Team zu finden. Das Großartige, was ich aus diesen beiden Filmen mitgenommen habe, ist meine Freundschaft mit Robert und seiner Frau Susan. Sie bedeuten mir sehr viel. Die Hoffnung ist, dass wir es immer noch tun werden. Ich glaube, es gibt eine neue Ausgabe des Drehbuchs, die ich noch nicht gelesen habe. Und dann muss man sich fragen: ‚Wie teuer ist es? Und können wir es schaffen?‘“

Der dritte ‚Sherlock Holmes‘-Film befindet sich seit dem Kinostart von ‚A Game of Shadows‘ im Jahr 2011 immer wieder in der Entwicklung. Gerüchte deuten darauf hin, dass der Film Zeitreisen in seiner Handlung verwendet. Der ‚Phantastische Tierwesen‘-Star hat jedoch zugegeben, dass die vermeintliche Handlung inzwischen zugunsten anderer Ideen fallen gelassen wurde. Über die Zeitreise-Handlung sagte Law: „Meine Güte, ja, das ist interessant. Der Plan hat sich im Laufe der vielen Jahre, die er jetzt schon andauert, weiterentwickelt, wahrscheinlich fast 10 Jahre.“