Film Jude Law: Er ist gerne Produzent

Jude Law - Avalon - 2024 - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.12.2024, 14:34 Uhr

Der 51-jährige Schauspieler findet es großartig, als Produzent die absolute Kontrolle zu haben.

Jude Law mag es, als Filmproduzent die komplette Kontrolle zu haben.

Der 51-jährige Schauspieler hat bei seinem neuesten Film ‚The Order‘ außerdem die Produktion mit seinem Unternehmen ‚Riff Raff Entertainment‘ übernommen. Diese doppelte Verantwortung trägt Jude laut eigener Aussage gerne, da er so auch das Sagen über den fertigen Film habe. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ verriet er: „Dieser Film ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Produzieren auch immens lohnend sein kann. Es entstand aus einer Beziehung zu Zach Baylin, einem wirklich talentierten jungen Autoren. Wir diskutierten mit ihm über verschiedene Projekte und haben tatsächlich gerade erst eine limitierte TV-Serie [‚Black Rabbit‘] mit ihm gedreht. Also hatte ich das Glück, wirklichen Einfluss darauf zu haben, wo und wie wir den Film drehen. Und wir hatten außerdem das Glück, Justin Kurzel mit an Bord zu haben. Es fühlte sich an, als würde [Riff Raff Entertainment] eine weitere neue Beziehung mit einem großartigen Filmemacher eingehen, der absolut perfekt für dieses Werk war.“

Seine Produzentenrolle will Jude auch zukünftig weiterführen. „Ich habe es wirklich genossen und ich genieße meine Beiträge als Produzent und die Sachen, die ich mache, weiterhin“, erzählt er. „Ich habe auf diese Weise das Gefühl, dass ich mehr Input und Kontrolle habe. Das hört sich so an, als würde ich alles auf eine bestimmte Weise haben wollen, aber was mir wirklich gefällt ist eigentlich der kollaborative und bestärkende Prozess der Zusammenarbeit als Produzent. Wenn man die richtigen Leute aussucht, dann kann man sie ihren Job gut machen lassen.“