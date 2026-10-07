Stars Jennifer Hudson ist glücklich über ihre Liebe zu Common

Common and Jennifer Hudson - Jan 2024 - Crypto.com Arena - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2026, 10:00 Uhr

Jennifer Hudson ist glücklich über ihre Liebe zu Common.

Jennifer Hudson schwärmt von ihrer Beziehung mit Common.

Die Sängerin und Moderatorin bezeichnet die Partnerschaft mit dem Rapper als „wundervoll“, verspürt allerdings keinen Druck, ihn eines Tages zu heiraten. Die 45-Jährige ist seit 2022 mit dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Lonnie Rashid Lynn heißt, liiert. Besonders schätzt Hudson, einen Menschen an ihrer Seite zu haben, auf den sie sich sowohl privat als auch beruflich verlassen kann. In der Sendung ‚Today with Jenna and Sheinelle‘ geriet sie regelrecht ins Schwärmen: „Es war durch und durch wunderbar. Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man sich auf so vielen verschiedenen Ebenen verbunden fühlt und der einen unterstützt.“

Auch beruflich greife sie gerne auf ihren Partner zurück. So habe sie ihn beispielsweise gebeten, bei einem Auftritt im Madison Square Garden gemeinsam mit ihr auf der Bühne zu stehen. Dort habe Common den Song ‚Glory‘ performt – einen ihrer persönlichen Favoriten. „Es ist schön, jemanden anderen anrufen zu können und zu sagen: ‚Könntest du heute die Sendung für mich moderieren?‘ Denn er kann gut reden“, scherzte Hudson.

Eine Hochzeit mit Common steht für Hudson allerdings nicht ganz oben auf der Wunschliste. Sie betonte, dass sie nie zu den Frauen gehört habe, die unbedingt heiraten wollten. „Ich war nie das Mädchen, das dachte: ‚Okay, ich muss heiraten.‘ Ich glaube, das ist ein Stigma, das Frauen auferlegt wird. Automatisch wird angenommen, dass wir verheiratet sein wollen. Ich war nie so“, erklärte sie. Ganz ausschließen möchte die Oscar-Preisträgerin eine Ehe allerdings nicht. „Wenn es passiert, dann passiert es, wenn man es möchte oder wenn man es möchte“, sagte sie.

Common wiederum findet ebenfalls nur lobende Worte für seine Partnerin. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin erklärte er, Hudson verkörpere Seele und Herz auf ganz besondere Weise. Sie kümmere sich um andere Menschen, um Gott und ihre Familie. Trotz schwieriger Erfahrungen habe sie sich ihre positive Ausstrahlung bewahrt. „Sie bringt weiterhin Freude“, sagte er. Im vergangenen Jahr verriet Hudson bei ‚Late Night with Seth Meyers‘ mit einem Augenzwinkern, dass Common bei der gemeinsamen Arbeit „ein bisschen bestimmend“ sein könne. Gleichzeitig bezeichnete sie ihn als musikalisches Genie und erklärte, es sei eine Ehre, mit ihm, für ihn und an seinen Alben arbeiten zu dürfen.

Hudson hat einen 17-jährigen Sohn, David, aus ihrer früheren Beziehung mit David Otunga. Von 1999 bis 2007 war sie mit James Payton verheiratet. Common war unter anderem mit Taraji P. Henson und Serena Williams liiert und hat mit seiner früheren Partnerin Kim Jones eine 28-jährige Tochter namens Omoye.