Stars Julia Fox räumt Selbstzweifel ein

Julia Fox March 17, 2022 Los Angeles - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin wirkt sehr selbstbewusst, hatte aber lange Zeit mit ihrem Selbstwertgefühl zu kämpfen.

Julia Fox hatte schon immer mit Selbstzweifeln zu kämpfen.

Die Schauspielerin hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt, räumt aber ein, dass es ihr lange an Selbstbewusstsein mangelte. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erzählt sie: „Ich hatte immer Leute, die mir sagten, dass ich so viel mehr tun könnte, und ich hatte nicht das gleiche Maß an Selbstvertrauen. Alle um mich herum sagten immer: ‚Du könntest eine Schriftstellerin sein, du solltest ein Buch über dein Leben schreiben, du könntest ein Filmstar sein‘. Und ich dachte nur: ‚Ihr seid verrückt. Ich hatte definitiv nicht das Selbstwertgefühl, um das selbst zu erkennen.“

Julia gesteht, dass sie von ihrem eigenen Erfolg überrascht war. Die ‚Der schwarze Diamant‘-Darstellerin, die aufgrund ihrer kurzen Romanze mit Kanye West in den Fokus der Öffentlichkeit rückte, offenbart: „Ich schätze, ich habe mich immer irgendwie in der Kunstwelt gesehen, aber ich hatte eine sehr kurzsichtige Vorstellung davon, was die Kunstwelt bedeutet. Ich habe mir definitiv nicht vorgestellt, dass die Welt eine große Bühne ist.“

Kürzlich behauptete die 34-Jährige, dass ihre Alltagsgarderobe sehr unspektakulär sei. „Wenn die Leute sehen könnten, wie ich mich tagtäglich kleide, wären das buchstäblich Boxershorts, fleckige, schmutzige T-Shirts und Adiletten“, enthüllte sie gegenüber ‚Entertainment Tonight‘. „Wenn ich mich in Schale werfe, möchte ich mich deshalb so richtig in Schale werfen, weil mein echtes Leben so unglamourös ist.“