Stars Julia Fox: Vom eigenen Erfolg überrascht

Julia Fox - New York City Ballet Fashion Gala - September 28th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2024, 10:00 Uhr

Die Ex-Freundin von Kanye West bekommt ihre eigene TV-Show.

Julia Fox hätte nicht mit ihrem beruflichen Erfolg gerechnet.

Die Schauspielerin ist der Star der neuen Reality-Show ‚OMG Fashun‘, die im Mai Premiere feiert und die sich rund um Mode dreht. Von ihrem Erfolg in der TV-Branche zeigt sich die Ex-Freundin von Kanye West sehr überrascht. Auf die Frage, ob sie sich jemals vorstellen konnte, im Fernsehen aufzutreten, verrät Julia im Gespräch mit ‚Variety‘: „Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Aber andererseits habe ich mir auch nie vorgestellt, in Filmen mitzuspielen oder irgendetwas zu tun, was ich tue. Ich gehe einfach dahin, woher der Wind weht.“

Bei ‚OMG Fashun!‘ verwenden die Kandidaten unkonventionelle Materialien, um ein Mode-Ensemble zu kreieren, das Julia vorführen soll. Die 34-Jährige bezeichnet ihr neues Projekt als „lustige Show“, die den Zuschauern gute Laune machen soll. „Es ist nicht dazu gedacht, super ernst genommen zu werden, und es soll wirklich alle Arten von Zuschauern ansprechen“, erzählt sie. „Man muss sich nicht nur für Mode interessieren, um diese Show zu sehen. Jeder hat Müll in seinem Haus, jeder hat alte Sachen, denen man ein neues Leben geben kann. Ich will nicht sehen, wie Leute verlieren und dann deshalb weinen. Ich will Leute sehen, die gewinnen und weinen.“