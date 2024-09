Stars Julianna Margulies: Besondere Beziehung mit ‚ER‘-Kollege George Clooney

George Clooney - Venice Film Festival - September 1st 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2024, 09:56 Uhr

Die Schauspielerin plaudert über das Verhältnis zu ihrem ehemaligen Co-Star, das noch immer sehr eng ist.

George Clooney und Julianna Margulies sprechen sich immer noch mit den Namen ihrer Charaktere aus der Erfolgsserie ‚Emergency Room‘ an.

Clooney spielte von 1994 bis 1999 den Arzt Doug Ross in der Krankenhausserie, während Margulies von 1994 bis 2000 seine große Liebe, die Krankenschwester Carol Hathaway, verkörperte. Jetzt hat die ‚The Good Wife‘-Darstellerin verraten, dass sich die beiden immer noch mit den Namen Carol und Doug anreden, wenn sie sich per E-Mail unterhalten.

In einem Interview mit der Television Academy anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Serie erklärte die Schauspielerin: „Am Ende mussten es immer Carol und Doug sein. George und ich unterschreiben unsere persönlichen E-Mails aneinander bis heute mit ‚Alles Liebe, Carol‘ oder ‚Doug‘.“

Die 58-Jährige sprach auch über das Wiedersehen der beiden in einer Folge der sechsten Staffel aus dem Jahr 2000, als Clooneys Figur überraschend zurückkehrte, um Carols Ausstieg zu markieren. Showrunner John Wells habe die Szene geheim gehalten, so dass die beiden am Set herumschleichen mussten.

„John sagte: ‚Schau, wir haben das richtige Ende für Carol. Aber wir können es niemandem sagen. Denn wenn es herauskommt, wäre es keine Überraschung mehr. Also werden wir folgendes tun…‘“, schilderte Margulies. „Dann hatten John und ich ein Treffen. Und John sagte: ‚Wir werden euch beide getrennt [nach Seattle] ausfliegen. Ein Auto wird euch abholen’“.

Die Szene wurde mit einer Minimalbesetzung gedreht und die Schauspielerin musste sich sogar selbst um ihren Look kümmern. „Die Besitzer [des Hauses, in dem die Szene gedreht wurde] mussten eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben, und ich durfte in ihr Badezimmer, um mein eigenes Make-up und meine Haare zu machen“, verriet der Serienstar. „Ich hatte nur die Kleidung für die Rolle mitgenommen, die in meinem Wohnwagen lag, und wir drehten die Szene.“