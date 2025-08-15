Stars Julianne Hough: Ihre Tanzkarriere vermittelte ihr wichtige Werte

Bang Showbiz | 15.08.2025, 09:00 Uhr

Julianne Hough sprach darüber, dass ihre Tanzkarriere ihr einige wichtige Lektionen fürs Leben erteilt habe.

Die 37-jährige Prominente, die im Jahr 2007 bei ‚Dancing with the Stars‘ mitgemacht hatte, ist der Meinung, dass ihre Karriere ihr „Belastbarkeit und Hartnäckigkeit“ vermittelte.

Hough erklärte in einem Gespräch mit ‚Us Weekly‘: „Es gab auf meinem Weg definitiv Lektionen fürs Leben. [Tanzen, Technik und professionelles Arbeiten sind wichtig, aber [wir haben auch] die Lektionen von Belastbarkeit und Hartnäckigkeit gelernt und wie man sich präsentiert und einen Mehrwert schafft, wie man sich seiner Einzigartigkeit bewusst ist. All diese Dinge prägten uns, von unseren Mentoren und Mentoren.“ Derek Hough, Juliannes Bruder, glaubt, dass seine eigene Tanzkarriere seinen Charakter geprägt habe. Der TV-Star sagte in einem Gespräch in der ‚Jennifer Hudson Show‘: „Meine Trainer, meine Mentoren [und] viele der Lektionen, die ich [im Tanzstudio] gelernt habe, haben mich zu dem gemacht, der ich heute als Mann und als Mensch bin. [Es lag] an meinen Lehrern, wissen Sie, an der Art und Weise, wie sie mich unterrichteten [und] an ihrem Verhalten mir gegenüber.“