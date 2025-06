Stars Julianne Moore lobt die ‚talentierte‘ und ‚professionelle‘ Sydney Sweeney

Bang Showbiz | 11.06.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin findet, dass Sydney Sweeney 'so talentiert' ist.

Julianne Moore findet, dass Sydney Sweeney „so talentiert“ ist.

Die 64-jährige Schauspielerin spielt an der Seite der 27-jährigen Sydney in ‚Echo Valley‘ und Julianne verriet, dass sie es genossen hat, in dem neuen Thriller die Mutter der blonden Schönheit zu spielen.

Die Oscar-Preisträgerin erzählte ‚Extra‘: „Sydney ist so fantastisch, sie ist so verfügbar, sie ist so professionell, sie ist so talentiert, und wir hatten einfach eine wirklich gute Zeit, wissen Sie, die Beziehung aufzubauen und miteinander zu sein. Ich glaube, wir sind uns bewusst, wie wichtig diese Beziehung ist, die Mutter-Tochter-Bindung, und wie viel sie aushalten kann, wie elastisch sie ist und wie weit man sie miteinander treiben kann. Auch Sydney genoss die Zusammenarbeit mit Julianne und beschrieb ihren Co-Star als „überaus freundlich und großzügig“. „Alle haben mir immer gesagt, dass du die netteste Person bist, die sie je getroffen haben, und das stimmt, du bist absolut überdurchschnittlich nett und großzügig und fürsorglich und einfach für jeden am Set da“, so Sweeney.

Sweeney gestand kürzlich, dass sie zu Beginn ihrer Karriere versucht hat, ihre Persönlichkeit zu verstecken – denn sie war sich nicht sicher, was sie mit ihren Fans teilen sollte.