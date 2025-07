Stars Julie Bowen lobt ihren ’sehr respektvollen‘ Co-Star Adam Sandler

Julie Bowen - Visits SiriusXM - November 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2025, 12:42 Uhr

Die beiden Schauspieler arbeiten mit Freude zusammen und unterstützen einander während der Dreharbeiten.

Adam Sandler überlässt Julie Bowen die Kontrolle bei ihren gemeinsamen Kussszenen. Die 55-jährige Schauspielerin schlüpft für ‚Happy Gilmore 2‘ erneut in die Rolle der Virginia Venit und gesteht, dass sie es genossen habe, für die lang erwartete Comedy-Fortsetzung wieder mit Adam zusammenzuarbeiten. Sie sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Ich liebe Adam. Er ist ein sehr respektvoller Mensch – besonders, wenn es um so etwas wie eine Kussszene geht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich da die Führung übernehmen kann. Er sagt dann: ‚Oh, gibst du mir die Zunge?‘ Und ich so: ‚Vielleicht! Vielleicht mach ich das.'“ Tatsächlich sei es für Julie „einfach“, mit dem Comedy-Star zu arbeiten. Sie erklärte weiter: „Er ist großartig. Ich liebe diesen Menschen. Ich bin nicht mit ihm verheiratet – das ist [seine Frau] Jackie. Er hat eine wunderbare Familie. Aber ich liebe ihn von Herzen. Es ist so leicht, mit ihm zu spielen.“

Julie lobte Adam (58) auch dafür, dass er am Set eine Atmosphäre der Zusammenarbeit schaffe. Die Filmdarstellerin verriet: „Jeder möchte sich wie zu Hause fühlen und Adam sorgt bei Hunderten von Menschen dafür. Wenn er über all die Cameo-Auftritte und Gaststars spricht, redet er nicht darüber, wie er eine gute Leistung aus ihnen herausholt. Er bedankt sich vielmehr dafür, dass sie ihre Zeit opfern, 12 Stunden am Set stehen und ihren Teil beitragen. Das war schon immer so und hat sich nie geändert.“ ‚Happy Gilmore 2‘ wird am 25. Juli 2025 auf Netflix veröffentlicht.