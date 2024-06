Musik Jung Kook: Neuer Song für Army

Jungkook performs at the 2023 Global Citizen Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2024, 10:00 Uhr

Jung Kook wird einen Song veröffentlichen, der der BTS ARMY gewidmet ist.

Der 26-jährige Star wird am Freitag (7. Juni) ‚Never Let Go‘ veröffentlichen, eine „herzliche Hommage“ und ein „Zeichen der Dankbarkeit“ für die „grenzenlose Liebe“, die sie von den treuen Fans der K-Pop-Boyband erhalten haben.

In einem Update des Labels BIG HIT MUSIC auf Weverse hieß es: „Wir freuen uns, die Veröffentlichung des Fansongs ‚Never Let Go‘ von BTS-Mitglied Jung Kook bekannt zu geben. ‚Never Let Go‘ ist eine herzliche Hommage an die Fans von Jung Kook, die die Botschaft, niemals die Hände des anderen loszulassen, als Zeichen der Dankbarkeit für die grenzenlose Liebe von ARMY auf der ganzen Welt auf den Punkt bringt. Wir freuen uns über eure Vorfreude und Begeisterung auf den neuen Track. Vielen Dank für eure anhaltende Liebe und Unterstützung für BTS.“

In der Zwischenzeit hatte Jung Kook zuvor erklärt, dass die „Synergie von BTS im Jahr 2025“ unglaublich sein werde. Die südkoreanische Boyband befindet sich seit letztem Sommer in einer Pause, da sich die Bandmitglieder – darunter auch RM, Suga, Jin, J-Hope, V und Jimin – auf Soloprojekte konzentrieren und den obligatorischen Militärdienst ableisten. Und Jung Kook – der im vergangenen November sein Debüt-Soloalbum ‚Golden‘ veröffentlichte – hat zugegeben, dass er seine Bandkollegen vermisse und sich auf ihre Wiedervereinigung freue. Im Gespräch mit Zane Lowe auf Apple Music 1 sagte er: „Wir waren so viele Jahre zusammen, dass ich die Leere spürte, dass sie nicht neben mir waren. Weißt du, ich vermisse sie… Ich denke, die Synergie von BTS im Jahr 2025 wird unglaublich sein.“