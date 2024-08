Beauty & Fashion Justin Bieber: Er wählte Haileys Nageldesign für die Geburt ihres Sohnes aus

Justin Bieber -MiMi Mei Fair, February 20, 2023 London, England - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 16:00 Uhr

Justin Bieber hat die Maniküre für die Entbindung seiner Frau Hailey Bieber ausgesucht.

Der 30-jährige Popsänger und das 27-jährige Model bestätigten die Ankunft ihres Sohnes Jack Blues Bieber am Samstag (24. August) mit einem Posting auf ihrem Account auf Instagram.

Justin suchte ein spezielles Nageldesign für Hailey aus, damit sie bei der Geburt ihres Babys perfekt manikürte Nägel hatte. Die Maniküristin Zola Ganzorigt verriet gegenüber dem ‚Vogue‘-Magazin: „Justin hat in letzter Zeit Haileys Nageldesign ausgesucht und es war seine Wahl … [Er entschied sich dabei für] ein gedämpfteres, nude-artiges weißes Micro-French-[Design].“ Der ‚Baby‘-Hitmacher bestätigte die schönen Baby-News des Paares, indem er einen Schnappschuss des Füßchens des Neugeborenen teilte und schrieb in der Bildunterschrift: „WILLKOMMEN ZU HAUSE. JACK BLUES BIEBER.“ Unterdessen wurde verkündet, dass das Paar „überglücklich“ darüber gewesen sei, Eltern zu werden. Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Es geht ihnen gut. Sie sind beide überglücklich. Das Baby ist so ein Wunder. Er ist bezaubernd und es geht ihm gut! Hailey geht es auch gut. Die Schwangerschaft war etwas, das sie sich sehr gewünscht und für das sie gebetet haben. Der Tag, an dem sie herausgefunden haben, dass Hailey schwanger war, ist der beste Tag für Justin gewesen. Er war überglücklich vor Aufregung. Es war ein großes Fest für sie. Justin ist jetzt schon ein großartiger Vater.“