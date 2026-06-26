Stars Justin Bieber veröffentlicht Livealbum seines rekordverdächtigen Coachella-Auftritts 2026

Justin Bieber - Coachella 2026 - Ian Valentine BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 20:00 Uhr

Justin Bieber hat die vollständige Liveaufnahme seines legendären Coachella-Auftritts 2026 veröffentlicht – jener Show, die weltweit Zuschauer- und Streamingrekorde gebrochen hat.

Mit ‚SWAG COACHELLA (WEEKEND I‘ schenkt Justin Bieber seinen Fans die komplette Aufnahme seines inzwischen legendären Festivalauftritts.

Es war sein erster großer Liveauftritt seit vier Jahren und zog eine der größten Menschenmengen an, die Coachella je erlebt hat. Seine Rückkehr auf die Hauptbühne am 11. April 2026 entwickelte sich sofort zu einem kulturellen Ereignis. Bieber spielte Songs aus seiner SWAG-Ära ebenso wie seine größten Klassiker und verband diese mit einem Akustik-Set, nostalgischen Visuals sowie alten YouTube-Aufnahmen aus den Anfängen seiner Karriere. Zu den Gaststars gehörten The Kid LAROI, Tems, Wizkid, Dijon und Mk.gee. Zur Feier der Veröffentlichung konnten Fans außerdem eine erneute Ausstrahlung des offiziellen Livestreams auf YouTube sehen.

Die Zahlen hinter Biebers Coachella-Erfolg sind beeindruckend. Seine Headliner-Auftritte erreichten weltweit 147 Millionen Aufrufe und wurden damit zu den meistgesehenen Performances der Festivalgeschichte. Auch nach dem Festival setzte sich der Erfolg fort. Justin wurde zum meistgestreamten Künstler auf Spotify und verzeichnete den größten Streaming-Anstieg nach einem Coachella-Auftritt, der jemals registriert wurde. Allein am 15. April erzielte er 105 Millionen Spotify-Streams innerhalb eines Tages. Die Woche beendete er mit insgesamt 431 Millionen Streams weltweit – ein Zuwachs von fast 1.800 Prozent.

Auch die Charts reagierten entsprechend. Gleichzeitig platzierte Justin 21 Songs in den Spotify Global Top 200 und brachte sieben Alben gleichzeitig in die Billboard 200 – ein Novum in seiner Karriere. Besonders erfolgreich war ‚Beauty and a Beat‘. Nach seiner Performance am ersten Festivalwochenende stieg der Song sowohl an die Spitze der Spotify Global Charts als auch der Billboard Global 200. Innerhalb weniger Wochen sammelte der Titel über 75 Millionen Streams und erhielt eine 8-fach-Platin-Auszeichnung.

‚SWAG LIVE FROM COACHELLA (WEEKEND I)‘ folgt auf Justins von der Kritik gefeierten Alben ‚SWAG‘ und ‚SWAG II‘.