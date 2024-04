In Kombi mit Luxus-Hausschuhen Justin Biebers Doppel-Jogginghosen-Style sorgt für Aufsehen

Justin Bieber sorgt mit einem ungewöhnlichen Jogginghosen-Outfit für Aufsehen. (the/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 15:10 Uhr

Das kann auch nur Justin Bieber tragen: Der Sänger wurde in seiner Freizeit dabei gesichtet, wie er zwei Designer-Jogginghosen übereinander trug - in Kombination mit luxuriösen Louis-Vuitton-Hausschuhen.

Justin Bieber (30) ist für seine eher unkonventionellen Outfits bekannt: Mit diesem Freizeit-Look sorgte er aber für besonderes Aufsehen. Am Mittwoch (17. April) wurde der Sänger in einem ungewöhnlichen Jogginghosen-Style in West Hollywood gesichtet. Bieber trug nämlich nicht nur eine der bequemen grauen Designer-Trainingshosen aus dem Hause Balenciaga, sondern gleich zwei übereinander. Eine der Hosen hing ihm dabei in den Kniekehlen, während er die darunter in normaler Höhe trug.

Designer-Jogginghosen und teure Hausschuhe

Doch damit noch nicht genug komfortable Extravaganz: An seinen Füßen trug Justin Bieber dazu bequeme Plüsch-Slipper von Louis Vuitton. Sie stammen aus der ersten Frühjahrs- und Sommer-Kollektion des Musikers Pharrell Williams, der im Februar 2023 zum neuen Kreativdirektor des französischen Luxuslabels berufen wurde. Die Designer-Hausschuhe kosten laut "Daily Mail" schlappe 3.600 Dollar (umgerechnet 2.895 Euro).

Obenherum war Justin Bieber im Gegensatz dazu relativ normal gekleidet: Zur doppelten Jogginghose und den Luxus-Slippern kombinierte er einen beigen Kapuzenpulli sowie eine schwarze Baseball-Kappe. Später wurde er zudem im selben Outfit auf dem Weg zum Abendessen mit Freunden gesichtet – dabei trug er noch eine schwarze Lederjacke zu seinem Jogginghosen-Ensemble.