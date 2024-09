Sieben Jahre nach der Scheidung Justin Theroux will Ex-Frau Jennifer Aniston noch immer beschützen

Bis Ende 2017 schritten Justin Theroux und Jennifer Aniston als Mann und Frau über die roten Teppiche dieser Welt. (stk/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 12:26 Uhr

Auch viele Jahre nach der Scheidung hegt Justin Theroux fürsorgliche Gefühle für seine Ex-Frau Jennifer Aniston. Vor allem, nachdem diese sich unlängst mit Donald Trumps Vize angelegt hatte.

Fast sieben Jahre ist es nun schon her, dass das Hollywood-Traumpaar Jennifer Aniston (55) und Justin Theroux (53) seine Trennung öffentlich machte. Im Gegensatz zu vielen anderen gescheiterten Promi-Ehen verlief ihre Scheidung harmonisch und freundschaftlich – was sicherlich ein Grund dafür sein dürfte, dass Theroux in einem neuen Interview mit "The Times" nun ungemein liebevolle Worte für seine Ex fand.

So beteuerte er, dass ihm Aniston "noch immer sehr viel bedeutet" und er dementsprechend nach wie vor einen innigen Beschützerinstinkt ihr gegenüber verspüre. Dieser dürfte die vergangenen Tage und Wochen noch deutlich stärker geworden sein, nachdem sich Aniston öffentlich mit Donald Trumps (78) Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, J.D. Vance (40), angelegt hatte. Von Vance war unlängst ein alter Clip aufgetaucht, in dem er behauptete, dass die USA von "einem Haufen kinderloser Katzen-Ladys regiert" werde, "die unglücklich über ihr eigenes Leben und die Entscheidungen sind, die sie getroffen haben, und deshalb wollen sie auch den Rest des Landes unglücklich machen".

Aniston, selbst kinderlos, zeigte sich fassungslos von diesen Worten und richtete mahnende Worte an Vance: "Ich kann nur sagen… Mr. Vance, ich bete, dass Ihre Tochter das Glück hat, eines Tages selbst Kinder zu bekommen." Diesbezüglich schwärmte Theroux nun von der Schlagfertigkeit seiner Ex-Frau: "Sie hat sich gegen diese Kritik zur Wehr gesetzt – genau so, wie sie es tun sollte."

Privates und berufliches Glück

Zuletzt sorgte Justin Theroux in Venedig für Schlagzeilen, wo gerade sein neuer Film "Beetlejuice Beetlejuice" Premiere feierte. An seiner Seite befand sich seine neue Freundin Nicole Brydon Bloom (30) – oder ist es inzwischen seine Verlobte? Darauf deutete zumindest ein auffälliger Ring an ihrem Finger hin. Es war erst das zweite Mal, dass Theroux und Bloom zusammen über den roten Teppich schritten – bei der Oscarverleihung im März hatten sie ihr offizielles Pärchendebüt gefeiert.

Eine Hochzeit könnte aber trotz Verlobung noch Jahre dauern: Mit Aniston war er von 2015 bis 2018 verheiratet, nachdem sie sich bereits knapp drei Jahre zuvor verlobt hatten. In einem gemeinsamen Statement im Februar 2018 teilten sie schließlich mit, seit Ende des vorangegangenen Jahres getrennt zu sein. "Wir sind entschlossen, den tiefen Respekt und die Liebe, die wir füreinander empfinden, aufrechtzuerhalten", teilten sie damals mit. Ein Vorhaben, das ihnen ganz offensichtlich bis heute gelungen ist.