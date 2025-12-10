Stars Justin Theroux wird Vater!

Justin Theroux And Nicole Brydon Bloom - Venice Film Festival - August 28th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 11:00 Uhr

Justin Theroux und seine Frau Nicole Brydon Bloom erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Der 54-jährige Schauspieler und die 31-jährige Schauspielerin haben Anfang dieses Jahres geheiratet und bereiten sich laut ‚People‘ nun darauf vor, ihr erstes Kind willkommen zu heißen.

Die beiden haben sich gemeinsam bemüht, ihre Romanze aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Allerdings wurde erstmals Anfang 2023 bekannt, dass sie ein Paar sind, als sie gemeinsam bei einer Netflix-Veranstaltung gesehen wurden. Das Promi-Duo wurde anschließend bei einem romantischen Date beim Küssen fotografiert und gab 2024 auf der Vanity Fair Oscars-Party sein Debüt als Paar auf dem roten Teppich. Das Paar verlobte sich im August 2024 und gab sich dann im März dieses Jahres das Ja-Wort.

Theroux hat sich bewusst dafür entschieden, seine Beziehung privat zu halten. Der Hollywoodstar, der von 2015 bis 2018 mit der Schauspielerin Jennifer Aniston verheiratet war, erklärte zuvor, warum er sein Liebesleben aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. Im Mai 2023 sagte er gegenüber ‚Esquire‘: „Ich möchte, dass alle meine Beziehungen innerhalb der vier Wände des Raumes existieren, in dem wir uns gerade befinden. Nachdem ich eine öffentliche Beziehung hatte, macht es viel mehr Spaß, keine öffentliche Beziehung zu haben.“