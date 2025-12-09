Stars Justin Timberlake geht es ‚okay‘ trotz seines Kampfes gegen Lyme-Borreliose

Justin Timberlake - Royal Arena in Copenhagen 2018 - Lasse Lagoni/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 11:00 Uhr

Justin Timberlake geht es „okay“, während er gegen Lyme-Borreliose kämpft.

Der 44-jährige Sänger hatte in diesem Sommer bekannt gegeben, dass bei ihm nach seiner zweijährigen ‚Forget Tomorrow World Tour‘ eine „unermüdlich schwächende“ Lyme-Borreliose diagnostiziert wurde – eine bakterielle Infektion, die durch Zecken auf den Menschen übertragen wird und Symptome wie Nervenschmerzen, Müdigkeit, kognitive Beeinträchtigungen und chronische Erkrankungen verursachen kann. Die Ehefrau des ‚Mirrors‘-Sängers, Jessica Biel (43), soll ihn unterstützen, während er nach der „zermürbenden“ Tour seine Gesundheit nun zur Priorität macht. Ein Insider sagte dem Magazin ‚PEOPLE‘: „Justin scheint okay zu sein. Er priorisiert seine Gesundheit nach der anstrengenden Tour und der Lyme-Diagnose. Jess ist unterstützend. Sie möchte, dass er gesund ist.“

Justin, der mit der ‚Sinner‘-Schauspielerin zwei Söhne hat, Silas (10) und Phineas (5), hatte seinen Fans erstmals im Juli von seiner Erkrankung erzählt. Nach dem letzten Konzert seiner ‚Forget Tomorrow World Tour‘, das am 30. Juli in Istanbul endete, sagte der ‚SexyBack‘-Star in einem Statement: „Ich habe mit einigen gesundheitlichen Problemen gekämpft und bei mir wurde Lyme-Borreliose diagnostiziert – was ich nicht sage, damit ihr Mitleid habt, sondern um etwas Licht darauf zu werfen, womit ich hinter den Kulissen zu kämpfen hatte.“

In seiner Erklärung fügte Justin hinzu, dass die Diagnose erklärte, „warum (er) auf der Bühne stand und eine enorme Menge Nervenschmerzen hatte oder einfach extreme Müdigkeit oder Übelkeit verspürte“. Er sagte: „Ich stand vor einer persönlichen Entscheidung. Aufhören zu touren? Oder weitermachen und es herausfinden?“ Justin, der als Mitglied der Boyband *NSYNC berühmt wurde, entschied sich dafür, weiter aufzutreten. Er sagte: „Die Freude, die mir das Performen bringt, überwiegt bei Weitem den vorübergehenden Stress, den mein Körper gespürt hat.“