Stars Kaia Gerber: Früher hat sie sich in Beziehungen aufgegeben

Kaia Gerber -Elvis premiere at Cannes 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 14:00 Uhr

Kaia Gerber war früher bereit, in ihren Beziehungen „alles aufzugeben“.

Die 24-Jährige, die in der Vergangenheit mit Austin Butler (34), Pete Davidson (31) und Jacob Elordi (28) zusammen war, hat sich über ihre Vergangenheit mit Altersunterschieden in ihren Beziehungen geäußert und zugegeben, dass sie früher ihre Persönlichkeit für ihren Partner „verändert“ habe.

Ohne konkret zu sagen, welche Ex-Partner sie damit meinte, erzählte sie in Jake Shanes Podcast ‚Therapuss‘: „Früher war ich genau das Gegenteil und habe meine Persönlichkeit, ja sogar meine Werte, komplett für jemanden verändert. Ich war immer mit Leuten zusammen, die älter waren als ich, und deshalb war ich sehr bereit, alles aufzugeben.“ Gerber wies darauf hin, dass es auf lange Sicht nicht gut ist, sich den Erwartungen des Partners anzupassen. „Ich dachte mir: ‚Ich kann dir zeigen, dass ich dich liebe, indem ich mein Leben komplett für dich aufgebe‘, aber so baut man eigentlich keinen Respekt und kein Vertrauen auf, und auf lange Sicht ist das nicht gut. Denn dann fängt man an, ein bisschen mehr von seinem wahren Ich in die Beziehung einzubringen. Und dann sagen sie: ‚Nein, ich mochte die Person vorher'“, so das Model.

Gerber hat schließlich erkannt, dass sie nicht allein für den Verlauf ihrer vergangenen Beziehungen verantwortlich war. Sie fügte hinzu: „Es ist meine Schuld. Aber es ist auch ihre Schuld.“ Und die Tochter von Cindy Crawford hat nicht vor, sich nicht mehr mit älteren Männern zu verabreden, wenn sie den richtigen Partner findet. Derzeit ist sie mit dem 32-jährigen Lewis Pullman liiert und betont, dass ihre Beziehung ihr „Heilung“ gebracht habe.