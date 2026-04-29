Film Vanessa Kirby und Lewis Pullman als Astronauten-Duo

Vanessa Kirby attends The Fantastic Four: First Steps World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 11:00 Uhr

Vanessa Kirby und Lewis Pullman werden die Hauptrollen in dem Science-Fiction-Thriller ‚The Spacesuit‘ übernehmen.

Die beiden haben laut ‚Deadline‘ für die Hauptrollen in dem Film unterschrieben, bei dem Kitty Green sowohl das Drehbuch schreibt als auch die Regie führt.

‚The Spacesuit‘ handelt von einer Astronautin (Kirby), die vor einer unmöglichen Entscheidung steht, als ein Zwischenfall mit ihrem Copiloten (Pullman) die Mission in den Tagen vor dem Start überschattet und einen spannungsgeladenen Wettlauf gegen die Zeit auslöst. HanWay Films ist für den Vertrieb des Films verantwortlich und wies darauf hin, dass der Film „in einer Zeit erscheint, in der die Weltraumforschung weltweit wieder im Fokus steht“, nachdem kürzlich die Artemis-II-Mission zum Mond stattgefunden hat. Der Film bringt Green erneut mit den Produzenten James Schamus und Scott Macaulay zusammen; Joe Pirro, Rita Walsh und Kath Shelper fungieren ebenfalls als Produzenten. Kirby und ihre Schwester Juliet Kirby werden über ihre Produktionsfirma Aluna als ausführende Produzentinnen bei ‚The Spacesuit‘ mitwirken.

Die australische Filmemacherin Green führte zuvor Regie bei ‚The Assistant‘ und ‚The Royal Hotel‘, in denen jeweils Julia Garner die Hauptrolle spielte.