Stars Kaia Gerber soll als Kind einem ‚Exorzismus‘ unterzogen worden sein

Kaia Gerber -Elvis premiere at Cannes 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2026, 12:00 Uhr

Kaia Gerber soll als Kind einem 'Exorzismus' unterzogen worden sein.

Kaia Gerber hat eine ungewöhnliche Geschichte aus ihrer Kindheit enthüllt: Das Model soll damals angeblich „besessen“ gewesen sein und deshalb einem Exorzismus unterzogen worden sein.

Die 24-Jährige, Tochter von Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber, erklärte in der ‚Mitch Churi Chat Show‘, sie habe schon lange das Gefühl, von übernatürlichen Wesen begleitet zu werden. „Mir wurde gesagt, dass ich als Kind besessen war“, erzählte Gerber. Sie glaube außerdem, dass sie „mein ganzes Leben lang heimgesucht“ worden sei. Besonders kurios ist ihre Schilderung des Rituals. Tatsächlich habe bei ihr ein Exorzismus stattgefunden, um den vermeintlich bösen Geist loszuwerden. „Weißt du, wie sie den Exorzismus durchgeführt haben? Sie haben überall auf mir ein Didgeridoo gespielt!“, sagte sie. „Das ist tatsächlich passiert. Ich habe noch nie darüber gesprochen, aber es ist wirklich passiert.“ Heute sei sie „vollständig geheilt“.

Auch ihre Mutter nahm die Angelegenheit offenbar ernst. Als Gerber für die zehnte Staffel der Serie ‚American Horror Story‘ vor der Kamera stand, gab Crawford ihrer Tochter sogar Weihwasser mit. „Meine Mutter hat mir Weihwasser für das Set gegeben“, erinnerte sich Gerber. Ihre Mutter habe dazu gesagt: „Ich will nicht, dass du besessen wirst.“

Offen äußerte sich Gerber zudem über ihre persönlichen Erfahrungen mit Essstörungen und den Druck, der auf Frauen in Hollywood lastet. Gegenüber der US-Ausgabe der ‚Vogue‘ sagte sie: „Ich hatte in meinem Leben mit gestörtem Essverhalten zu kämpfen.“ Kommentare über ihr Aussehen seien dabei keineswegs hilfreich. „Negativität hat noch nie jemandem das Leben gerettet“, betonte sie. Gerber sprach außerdem über die ständigen Vergleiche mit ihrer berühmten Mutter. Sie sei „neidisch auf den Körper meiner Mutter“ und hätte sich gewünscht, „mit Brüsten und einem Po geboren worden zu sein“. Menschen hätten ihren Körper schon immer kommentiert, was für sie belastend sei.