Stars Kaia Gerber spricht offen über ‚gestörtes Essverhalten‘

Kaia Gerber attends the Official Launch Skate Party Ffor FX's "The Shards!" - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 10:15 Uhr

Kaia Gerber spricht offen über 'gestörtes Essverhalten'.

Kaia Gerber hat nach eigenen Angaben unter „gestörtem Essverhalten“ gelitten.

Die 24-jährige Schauspielerin und Model, Tochter von Cindy Crawford und Rande Gerber, kritisiert negative Kommentare über ihren Körper. Zugleich räumt sie ein, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlt, insbesondere angesichts des aktuellen Hollywood-Ideals, wonach Frauen „sehr, sehr dünn“ sein sollen. Auch die ständigen Vergleiche mit ihrer berühmten Mutter belasten sie.

Im Gespräch mit der US-Ausgabe der Vogue sagte sie: „Ich hatte in meinem Leben Probleme mit gestörtem Essverhalten. Die Leute sagen Dinge wie: ‚Du siehst schrecklich aus‘, und das führt nicht gerade dazu, dass man denkt: ‚Oh, gut. Dann überwinde ich jetzt einfach diese psychische Erkrankung!‘ Negativität hat noch nie jemandem das Leben gerettet.“

Der ‚The Shards‘-Star war unter anderem mit Austin Butler und Jacob Elordi liiert. Ihre aktuelle Beziehung mit Lewis Pullman, mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist, versucht sie dagegen weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Die Aufmerksamkeit für ihr Privatleben empfindet sie als „herausfordernd“. Sie erklärte: „Es gibt so wenige Dinge, die man als berühmte Person für sich behalten kann. Und mit 18 Jahren darüber definiert zu werden, mit wem man zusammen ist, finde ich schwierig. […] Das eigentliche Ziel sollte sein, dass eine Beziehung einen nicht verändert und dass man nicht zwischen Beziehung, Freundschaft und Berufsleben seine Persönlichkeit wechselt.“