Stars ‚Kaiserschnitt ist nichts dagegen‘: Anna Heiser musste operiert werden

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2025, 14:00 Uhr

Die 'Bauer sucht Frau'-Bekanntheit erzählt von ihrer OP, die schmerzhafter ausfiel als erwartet.

Anna Heiser musste sich einer Operation unterziehen.

Die Influencerin hat derzeit eigentlich alle Hände voll zu tun: Ende August will sie mit ihrem Ehemann Gerald Heiser und den zwei gemeinsamen Kindern nach Polen ziehen. Dafür verlässt das ‚Bauer sucht Frau‘-Paar seine geliebte Farm in Namibia. Nun stand für die 35-Jährige ein medizinischer Eingriff an.

„Wir fahren heute Abend nach Windhoek. Ich habe morgen eine kleine OP – meine Nasenscheidewand muss gerichtet werden, damit ich richtig Luft bekomme“, erzählte sie ihren Fans vor mehreren Tagen auf Instagram. Doch nach der Operation musste Anna ihre Aussage revidieren.

„Ich nehme alles zurück – Nasenscheidewand-OP ist kein kleiner Eingriff“, räumte sie in einem Instagram-Update ein. „Kaiserschnitt ist echt nichts dagegen. Ich hoffe, die Lebensqualität danach wird echt hammermäßig sein und das Ganze wird sich gelohnt haben.“

Mittlerweile durfte die gebürtige Polin die Klinik verlassen. Doch inmitten der Umzugsvorbereitungen ist ihr nur eine kleine Verschnaufpause gegönnt. „Ich wurde aus dem Krankenhaus entlassen, wir werden aber diese Woche in Windhoek bleiben, bevor es ab dem 21.07. ans Packen geht. Ich versuche, mich zu erholen“, berichtete Anna. Bei den Fans bedankte sie sich für die zahlreichen Genesungswünsche.

Der Abschied aus Namibia fällt den ‚Bauer sucht Frau‘-Stars sehr schwer. „Wir brauchen diese Zeit – nicht nur, weil wir das ganze Leben in Kisten packen müssen, sondern auch, um in Ruhe Abschied zu nehmen, loszulassen und vielleicht auch, um ein kleines Stück Frieden damit zu schließen“, hatte die Zweifach-Mama ihren Instagram-Followern kürzlich erzählt.