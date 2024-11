Stars Kaley Cuoco: Sie schwärmt von ihrer „total witzigen“ Tochter

Kaley Cuoco - May 2024 - Evening From the Heart Gala - John Ritter Foundation - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2024, 11:00 Uhr

Die Darstellerin erzählte, dass sie es „besorgniserregend“ findet, wie lustig ihre Tochter ist.

Kaley Cuoco scherzte darüber, dass sie es „besorgniserregend“ findet, wie lustig ihre Tochter ist.

Die 38-jährige Schauspielerin, die durch US-Sitcoms wie ,Meine wilden Töchter‘ und ,The Big Bang Theory‘ berühmt wurde, hat die 19 Monate alte Matilda mit Tom Pelphrey und bemerkte, dass die Kleine in ihrem jungen Alter schon „total witzig“ sei.

Der Star verriet in einem Interview gegenüber der US-Fernsehsendung ,Extra‘: „Sie ist unglaublich. Sie ist anderthalb Jahre alt. Sie ist unglaublich … Sie liebt alles, Tiere. Sie ist eine Komikerin, sie ist total witzig und das ist sehr besorgniserregend. Sie ist einfach sehr lustig. Sie weiß, wie man lustig ist. Sie ist sehr frech.“ Die Schauspielerin spielt die Hauptrolle in ,Based on a True Story’ und beim Start der zweiten Staffel wird deutlich, dass ihre Figur eine junge Mutter ist, wobei Cuoco die „Unschärfe“ der ersten Wochen des Elternseins auf die große Leinwand bringen wollte. Kaley fügte hinzu: „Ich wollte, dass es sich echt so anfühlt, als ob man beim Anblick meiner Mutter das Gefühl hätte, dass ich eine Dusche gebrauchen könnte. Weißt du, wie es ist, wenn man Kinder hat? In den ersten Wochen duscht man nicht wirklich … Es ist so wie ein Nebel … Man ist so darauf konzentriert, sich um das Kind zu kümmern, dass man sich selbst vergisst. Ich wollte, dass es sich irgendwie eklig und chaotisch anfühlt.“ Kaley hatte vor kurzem die Kritiker ihres Erziehungsstils scharf kritisiert und erzählt, dass sie sich schon vor der Geburt ihres Nachwuchses unter die Lupe genommen gefühlt habe.