Sie zeigt ihre sportliche Seite Kampfbereit! Königin Máxima begeistert im Militäroutfit

Königin Máxima ist allzeit bereit. (eee/spot)

SpotOn News | 21.06.2024, 14:47 Uhr

Königin Máxima der Niederlande zeigt gerne vollen Einsatz. Das gilt auch für ihren jüngsten Termin bei niederländischen Truppen. Strahlend nimmt sie im Militäroutfit an unterschiedlichen Übungen teil.

Königin Máxima der Niederlande (53) hat am Donnerstag (20. Juni) einen besonders sportlichen Termin im niederländischen Hertogenbosch, auch Den Bosch, wahrgenommen. In voller Militär-Montur nahm sie an einer Mannschaftsübung mit Pioniertruppen teil.

Die Frau von König Willem-Alexander (57) zeigt dabei samt Camouflage-Overall, Helm und Waffenweste vollen Einsatz. Máxima schien bei den verschiedenen Übungen sichtlich Spaß zu haben, wie ihr strahlendes Lächeln auf den Bildern beweist.

Auch König Willem-Alexander ist fleißig

Auch Máximas Gatte Willem-Alexander ist derweil fleißig. Er besuchte unterdessen den Flughafen Carlisle im Vereinigten Königreich für eine Hubschrauberübung. "Der Schwerpunkt dieser Übung liegt auf der Ausbildung im taktischen Tiefflug bei Radarbedrohung und im Ausweichen vor feindlichen Radaranlagen", heißt es bei Instagram, wo auch einige Fotos vom König im grünen Overall und mit Flughelm am Steuer zu sehen sind.