Musik Kanye West enthüllt ‚BULLY‘-Tracklist – Album offenbar ohne KI produziert

Kanye West - In Los Angeles - March 21, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 18:00 Uhr

Der Rapper hatte ursprünglich angekündigt, KI für sein neues Album zu nutzen - nun weist er auf das Gegenteil hin.

Kanye West hat seine Aussage revidiert und behauptet nun, dass für sein kommendes Album ‚BULLY‘ keine künstliche Intelligenz genutzt wurde.

Im Februar 2025 hatte der umstrittene Rapper in einem Interview mit Justin Laboy noch gesagt, dass das lange verzögerte Album KI einsetzen werde. Er erklärte: „Es ist wie die nächste Version des Samplings. Als Sampling aufkam, haben sie es auch gehasst.“ Doch bei der Veröffentlichung der vollständigen Tracklist des 18 Songs umfassenden Albums am Mittwoch (25. März) schrieb er an seine Follower auf X: „BULLY IST UNTERWEGS – KEINE KI.“ Kanye, der seinen Namen offiziell in Ye geändert hat, wird das Album voraussichtlich am Freitag (27. März) veröffentlichen.

Er hatte das Album erstmals im September 2024 angekündigt und ursprünglich den 15. Juni 2025 als Erscheinungsdatum festgelegt. Am 18. März veröffentlichte er überraschend mehrere frühe, unfertige Versionen der Tracks auf X. Die Uploads erschienen zusammen mit einem Kurzfilm mit dem Titel ‚Bully V1‘, bei dem Ye Regie führte und der von Hype Williams geschnitten wurde. Darin ist sein Sohn Saint zu sehen, wie er mit einem Spielzeughammer gegen Stars von New Japan Pro-Wrestling kämpft.

Der ‚Bound 2‘-Hitmacher – der 2024 gemeinsam mit Ty Dolla $ign zwei Vultures-Alben veröffentlicht hat – stellte den ersten Song des kommenden Albums bereits bei einem Listening-Event im Wuyuan River Stadium in Haikou, China, im September vor. Er sagte dort laut in sozialen Medien verbreitetem Videomaterial zum Publikum: „Ich habe ein neues Album, das bald rauskommt. Das Album heißt ‚Bully‘, und dieser Song heißt ‚Beauty and the Beast‘.“

Der Track enthielt ein sanftes Instrumental sowie Gesang von Kanye mit Textzeilen wie: „Ich denke immer noch jede Nacht und jeden Tag daran, um Abstand zu halten, um mein Publikum zu behalten / Nimm das nicht als Respektlosigkeit, ich sitze hier und versuche, umzulenken.“ Der langjährige Kollaborateur des 48-jährigen Stars, Mike Dean, deutete an, dass der Song möglicherweise ein Überbleibsel aus Kanyes Album ‚Donda‘ von 2021 sei.

‚BULLY‘-Tracklist:

1. Sisters And Brothers

2. Whatever Works

3. Father

4. All The Love

5. I Can’t Wait

6. Bully

7. Mama’s Favorite

8. Punch Drunk

9. This A Must

10. Outside

11. Preacher Man

12. White Lines

13. Circles

14. This One Here

15. King

16. Beauty And The Beast

17. Damn

18. Last Breath