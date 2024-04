Stars Kanye West: Pornofilm in Planung!

Kanye West - In Los Angeles - March 21, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2024, 17:07 Uhr

Der ‚Famous‘-Interpret will Berichten zufolge ein Produktionsstudio für Pornos gründen.

Kanye West plant die Gründung eines Pornofilmstudios.

Unter dem Namen ‚Yeezy Porn‘ will der skandalträchtige Rapper verschiedenen Berichten zufolge schon bald erste Erotikfilme auf den Markt bringen. Der ‚Famous‘-Interpret, der seinen Namen vor einer Weile offiziell in Ye änderte, erklärte bereits vor einer Weile, dass er süchtig nach Pornos sei. Durch diese Abhängigkeit zerbrach Kanye zufolge auch seine Beziehung mit Kim Kardashian. Laut der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘ sollen die ersten Filmproduktionen von ‚Yeezy Porn‘ bereits diesen Sommer veröffentlicht werden. Ein Sprecher des kontroversen Musikers erklärte außerdem im Interview mit ‚TMZ‘: „[Kanye] will das unbedingt machen. Mit seinen Partnern befindet er sich in erweiterten Gesprächen, damit das Ganze tatsächlich stattfindet.“

West, der mit Model und Architektin Bianca Censori verheiratet ist, sprach zuletzt wiederholt öffentlich über seine angebliche Pornosucht. Auf Instagram schrieb er bereits 2022 in einem Beitrag: „Hollywood ist ein riesiges Bordell. Pornografie hat meine Familie zerstört. Ich muss mit dieser Sucht umgehen und Instagram bewirbt das Ganze.“ Erstmals sei Ye im Alter von nur fünf Jahren mit Pornografie konfrontiert worden, als er ein ‚Playboy‘-Magazin bei sich zuhause entdeckte.