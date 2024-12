Auch Ralph Macchio mit dabei „Karate Kid: Legends“: Erster Trailer mit Jackie Chan veröffentlicht

Jackie Chan, Ben Wang und Ralph Macchio (v.l.) in "Karate Kid: Legends". (jom/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 00:03 Uhr

"Karate Kid"-Fans können sich freuen: Ein erster Trailer zum neuen Film "Karate Kid: Legends" wurde veröffentlicht. Nicht nur Martial-Arts-Ikone Jackie Chan ist als bekanntes Gesicht in der Fortsetzung mit dabei.

Der Filmtitel ist Programm: Die Kampfsport-Legende Jackie Chan (70) kehrt in die "Karate Kid"-Welt zurück. Nachdem er 2010 in der Neuverfilmung des Films "Karate Kid" von 1984 zu sehen war, wird er im kommenden Jahr im neuen Film "Karate Kid: Legends" mit dabei sein. Sony Pictures hat jetzt einen ersten Trailer zu dem Werk von Regisseur Jonathan Entwistle (40) nach dem Drehbuch von Rob Lieber (48, "Peter Hase") veröffentlicht.

Eine der Hauptrollen spielt neben Chan ("Karate Kid") auch Ralph Macchio (63). Er wurde durch seine Rolle als Daniel LaRusso in den "Karate Kid"-Filmen und in dessen Sequel "Cobra Kai" berühmt. Weitere Rollen übernehmen Ben Wang (24), Joshua Jackson (46) oder Sadie Stanley (23).

Lernen von den Legenden

Ben Wang verkörpert in dem Film das Kung-Fu-Wunderkind Li Fong, das seine Heimat Peking verlassen muss und mit seiner Mutter nach New York City zieht. Der Anschluss bei seinen Klassenkameraden fällt ihm schwer und der Ärger scheint ihn zu verfolgen. Dann nimmt Li an einem Karatewettbewerb teil. Um seine Fähigkeiten zu verbessern, bekommt er Hilfe von seinem Kung-Fu-Lehrer Mr. Han (Jackie Chan). Dieser holt sich zudem das legendäre Karate Kid Daniel LaRusso (Ralph Macchio) zur Seite und beide geben ihre Fähigkeiten für den ultimativen Showdown weiter.

Der Kinostart ist für 29. Mai 2025 geplant.