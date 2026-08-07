Musik Karol G erklärt Album-Verschiebung: ‚Ich wollte keine persönliche Situation ausnutzen‘

Karol G - Getty Images - American Music Awards - Las Vegas - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2026, 08:00 Uhr

Die Reggaeton-Künstlerin entschied sich dazu, die Veröffentlichung ihres neuen Albums absichtlich zu verzögern.

Karol G hat ihr neues Album bewusst zurückgehalten.

Die kolumbianische Sängerin wollte vermeiden, dass der Eindruck entsteht, sie nutze ihre persönliche Lebenssituation als Marketinginstrument. Deshalb ist ihr sechstes Studioalbum ‚No Me Arrepiento de Sentir Tanto‘ erst am Freitag (7. August) erschienen. Die Musikerin blickt auf ebenso erfolgreiche wie schwierige Monate zurück. Während sie als erste Latina überhaupt das Coachella-Festival als Headlinerin anführte, musste sie privat eine Trennung und familiäre Probleme verarbeiten. Im Gespräch mit dem ‚Rolling Stone‘ erklärte die Reggaeton-Künstlerin, weshalb das Album trotz seiner Fertigstellung zunächst nicht veröffentlicht wurde.

„Dieses Album war schon lange fertig, aber ehrlich gesagt wollte ich nicht, dass es so wirkt, als würde ich eine persönliche Situation ausnutzen. Ich wollte nicht, dass dieses Album Teil irgendeiner Marketingkampagne ist“, betonte Karol G. Es sei ein sehr persönliches Werk und sie habe sich lange nicht bereit gefühlt, es mit der Öffentlichkeit zu teilen. Inzwischen habe sich ihre Sicht verändert.

„Dieses Album soll vermitteln, dass wir Gefühle zulassen müssen, um wirklich zu leben“, erklärte sie. „Wenn wir uns selbst einschränken und sagen: ‚Ich will nichts fühlen, ich werde mich nicht verlieben, ich gebe mir keine Chance, ich werde nichts sagen, ich werde mich nicht äußern‘, dann leben wir nicht wirklich.“ Für sie bedeute Leben, Momente in ihrer ganzen Intensität zu spüren.

Den Wendepunkt erlebte Karol G nach der Grammy-Woche. Damals sprach sie nach eigenen Angaben erstmals offen mit ihrem Team über ihren Zustand und machte deutlich, dass sie eine Pause brauche. „So ehrlich war ich ihnen gegenüber noch nie. Ich habe ihnen erklärt, dass in meinem Kopf und in meinem Herzen großes Chaos herrscht und ich einfach eine Auszeit brauche“, erzählte die Sängerin.

Direkt nach den Grammy Awards reiste sie nach Hawaii, wo sie rund sechs Wochen verbrachte. Dort zog sich Karol G zurück, beschäftigte sich intensiv mit ihren Notizbüchern und schrieb zahlreiche Liedtexte und Gedichte. Anfangs habe sie nicht geplant, daraus ein Album zu machen. „Aber ich habe unglaublich viel Musik geschrieben, weil man als Künstlerin und Songwriterin durch Musik eine Art Katharsis erlebt“, berichtete der Star.