Musik Rolling Stones nahmen ‚Foreign Tongues‘ in einem Monat auf

The Rolling Stones - Hackney Diamonds US tour July 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2026, 09:00 Uhr

Die Rolling Stones haben es immer noch drauf: Ihre neue Platte wurde in wenigen Wochen fertiggestellt.

Die Rolling Stones haben ihr neues Album ‚Foreign Tongues‘ in einem Monat aufgenommen.

Sir Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood kamen in London zusammen, um ihr 25. Studioalbum einzuspielen, das am Freitag (10. Juli) erschienen ist. Unterstützt wurden sie dabei von Gastmusikern wie Steve Winwood, Robert Smith, Sir Paul McCartney und Bruno Mars. Nun verriet die Band, dass die Aufnahmen nur rund vier Wochen dauerten. Die Rolling Stones erklärten in einem Statement: „Wir haben dieses Album in weniger als einem Monat in den Metropolis Studios in unserer Heimatstadt London aufgenommen – und es hat riesigen Spaß gemacht. Die Kritiker scheinen es zu mögen. Wir hoffen, dass es allen gefällt!“

Die Rocklegenden feierten die Veröffentlichung der neuen Platte bereits am Mittwochabend (8. Juli) mit einer glamourösen Party in der britischen Hauptstadt, bei der eine spektakuläre Drohnenshow den Londoner Nachthimmel erleuchtete. Zur Musik des neuen Songs ‚In The Stars‘ fand die Show über den Wahrzeichen Big Ben und dem London Eye statt. Dabei war auch das berühmte Zungen-und-Lippen-Logo der Band am Himmel zu sehen. In einer Mitteilung hieß es: „Es ist eine passende Metapher, das ikonische und weltweit bekannte Zungenlogo der Stones über der Themse schweben zu sehen, um ein Album zu feiern, das hier in der Stadt London entstanden ist.“

Zuvor hatte Keith Richards scherzhaft erklärt, sein Bandkollege Mick höre „einfach verdammt noch mal nicht auf“, neue Musik zu machen. Dem Sänger schrieb er den Schwung zu, durch den ‚Foreign Tongues‘ so schnell fertiggestellt werden konnte. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Guardian‘ berichtete Keith: „Ich habe es einfach laufen lassen – wir hatten genug Material, wenn wir weitermachen wollten. Also warfen Mick und ich uns den üblichen verschmitzten Blick zu und sagten: ‚Ja, machen wir weiter.'“ Keith fügte hinzu, dass sich die Dynamik zwischen ihm und Mick im Laufe der Jahre deutlich verändert habe. „Es gibt nicht mehr so viele Wortgefechte. Er hat sein Schwert zerbrochen, er hat seine Lanze zerbrochen. Das ist wohl noch etwas, womit Mick und ich aufgehört haben – wahrscheinlich wegen des Alters“, verriet er.