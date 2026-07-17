Film Terrence Howard, Kate Bosworth und Guillermo Iván übernehmen Hauptrollen in ‚Broken Ones‘

Terrence Howard September 2019 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 11:00 Uhr

Die drei Schauspieler haben für den neuen Justizthriller unterschrieben, der von Timothy Gagliardo inszeniert wird.

Terrence Howard, Kate Bosworth und Guillermo Iván werden in dem Justizthriller ‚Broken Ones‘ mitspielen.

Regie führt Drehbuchautor Timothy Gagliardo. Der Film basiert auf den Memoiren des Produzenten und Co-Autors Alejandro Zavala und greift laut der offiziellen Beschreibung „wahre Erfahrungen im Umgang mit dem Strafjustizsystem und der Rechtsbranche“ auf. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Erlösung, Gerechtigkeit, Familie und die prägenden Entscheidungen, die das Leben eines Menschen formen. Der aus ‚Empire‘ bekannte Terrence Howard spielt den angesehenen Anwalt Benjamin Drake, der sich zum Ziel gesetzt hat, Gerechtigkeit gegenüber den Superreichen durchzusetzen.

Kate Bosworth (‚Superman Returns‘) verkörpert die Wirtschaftsanwältin Kathleen Sloane, die ihre moralischen Grundsätze hinterfragt, als ihre Mandanten von ihr etwas Unvorstellbares verlangen. Guillermo Iván, der unter anderem in ‚Exorcist Archives‘ zu sehen war, übernimmt die Rolle des ehemaligen Straftäters Joseph Santiago. Bei der Untersuchung eines Autounfalls im Auftrag der Familie eines Opfers stößt dieser auf die Vertuschung eines Unternehmens.

Howard bezeichnete die Rolle als „persönlich“. In einem Statement zu den Themen des Films erklärte er: „Warum tun wir das alles überhaupt? Geht es am Ende des Tages darum, aus Steinen Brot zu machen, um uns selbst zu ernähren, oder darum, andere damit zu versorgen? Dieser Film geht diesen Fragen auf eine zutiefst menschliche Weise nach.“ Die Reise von Benjamin Drake sei für ihn zu einer sehr persönlichen Erfahrung geworden, „auch wenn die Geschichte weit über meine eigene Perspektive hinausgeht“.

Mit ‚Real Ones‘ befindet sich bereits ein Begleitfilm in Entwicklung, der ebenfalls auf Zavalas Buch basiert. Der Veröffentlichungstermin sowie weitere Informationen zur Besetzung von ‚Broken Ones‘ sollen in Kürze bekannt gegeben werden.