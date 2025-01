Stars Kate Beckinsale: Herzzerreißender Tribut an verstorbenen Stiefvater

Kate Beckinsale - Golden Globes 2025 afterparty - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2025, 09:00 Uhr

Die britische Schauspielerin rührt mit emotionalen Worten über ihren geliebten Stiefvater.

Kate Beckinsale kann den Verlust ihres geliebten Stiefvaters noch immer nicht begreifen.

Ein Jahr nach dem Tod von Roy Battersby teilt die Schauspielerin einen herzzerreißenden Tribut auf Instagram. Ihr leiblicher Vater starb, als sie noch ein Kind war.

„Den toten Körper meines Vaters mitten in der Nacht zu finden, als ich fünf Jahre alt war, hat mein ganzes Leben geprägt“, gesteht die 51-Jährige. „Heute vor einem Jahr meinen geliebten Stiefvater sterben zu sehen, wird mich für immer verfolgen. Es erscheint mir schrecklich nachlässig, bei beiden Todesfällen anwesend gewesen zu sein und keinen von beiden verhindern zu können, wobei ich es beim zweiten Mal mit allem, was ich hatte, versuchte. Es war nicht genug.“

Die brünette Schönheit gesteht, dass sie nach dem traurigen Verlust in ein tiefes Loch fiel. „Als ich meinen geliebten Roy verlor, verlor ich meine Familie, Freundschaften, zeitweise meine eigene Gesundheit und alles Geld, das ich hatte, weil das amerikanische Gesundheitssystem für diejenigen, die nicht versichert sind, so ekelhaft ist. Ich würde es wieder tun, keine Frage. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass ich furchtbar versagt habe“, enthüllt sie.

Kate beschreibt Roy als jemanden, der „kompromisslos wusste, was richtig war“ und danach lebte. „Da ich ihn nicht retten konnte, will ich verdammt sein, wenn ich ihn nicht in irgendeiner kleinen Weise ehren werde. Er hat mir beigebracht, wie man tapfer ist. Er hat mir beigebracht, dass es keine Rolle spielt, wenn die Leute dich nicht mögen, solange du das Richtige tust“, schreibt der Hollywood-Star. Ihren Post schließt Kate mit den folgenden Worten: „Danke, dass du mein Vater warst. Ich vermisse dich so sehr.“