Stars Kate Hudson: Das Älterwerden interessiert sie nicht

Bang Showbiz | 09.01.2026, 09:00 Uhr

Kate Hudson denkt nicht einmal über das Älterwerden nach.

Die Hollywood-Schauspielerin feiert im April ihren 47. Geburtstag – doch Kate betont, dass sie sich von der Aussicht, älter zu werden, nicht einschüchtern lässt.

Als sie über das Lob nachdachte, das sie kürzlich erhalten hatte, sagte Hudson, die Tochter des Sängers Bill Hudson und der Schauspielerin Goldie Hawn, gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Das macht mich wirklich demütig. Aber ich habe neulich zu meiner Mutter gesagt: ‚Die Leute reden über das Alter, aber ich denke nicht einmal darüber nach.‘ Ich denke nicht rückwärts über die Zeit nach. Ich sehne mich nicht nach etwas, das hinter mir liegt. Ich weiß nicht, ob das einfach meine Natur ist, aber meine Mutter ist sehr ähnlich.“ Hudson schrieb ihrer Mutter Goldie Hawn zuvor zu, ihr eine „furchtlose“ Einstellung vermittelt zu haben. Die Schauspielerin gab zu, dass sie an einigen Punkten ihrer Karriere schwierige Entscheidungen treffen musste – aber ihre Mutter war ihr immer eine große Stütze.

Trotz ihres eigenen Erfolgs muss Hudson immer noch um alle ihre Filmprojekte kämpfen und betont, dass im Filmgeschäft nichts leicht zu haben ist. Die Schauspielerin bemerkte, dass ‚Song Sung Blue‘, ihr biografisches Musikdrama, zunächst Schwierigkeiten hatte, Unterstützung von Filmstudios zu finden. Sie sagte: „Man merkt, dass jede Entscheidung, an die man wirklich glaubt und die man treffen muss, immer ein harter Kampf ist.“