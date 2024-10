Die Kinder haben schulfrei Kate und William nehmen sich Familien-Auszeit rund um Halloween

Die Kinder von Prinzessin Kate und Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinz George, und Prinz Louis (hier Hand in Hand mit Cousine Mia Tindall), haben derzeit Schulferien. (the/spot)

SpotOn News | 23.10.2024, 21:00 Uhr

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis dürfen sich über zwei Wochen Schulferien und ganz viel Zeit mit ihren Eltern freuen. Offenbar haben Prinzessin Kate und Prinz William rund um Halloween eine Auszeit für die Familie geplant.

Für viele Familie in Großbritannien stehen gerade groß die Schulferien im Kalender – auch im königlichen Haushalt von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42). Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, haben auch Prinzessin Charlotte (9), Prinz George (11) und Prinz Louis (6) derzeit schulfrei. Für ihre Eltern die perfekte Gelegenheit für eine kleine Familienauszeit rund um Halloween.

Prinz William nimmt sich Zeit für die Familie

Seit dem 18. Oktober sind die drei jungen Royals demnach bereits zuhause. Erst am 4. November werden sie in die Lambrook School in Windsor zurückkehren. In den zwei Wochen, in denen seine Kinder frei haben, wird auch ihr Vater, Prinz William, beruflich kürzertreten. Dem Bericht zufolge wird er weniger royale Termine wahrnehmen, um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können.

Die Kinder des britischen Thronfolger-Paares dürfen sich aber offenbar nicht nur auf Quality Time mit ihren Eltern freuen: Offenbar werden sie in ihrer Ferienzeit auch viel Zeit mit ihren Cousins verbringen sowie mit ihren Großeltern mütterlicherseits, Carole (69) und Michael Middleton (75). Traditionell ist offenbar auch wieder eine kleine Halloween-Party geplant.

Die Middletons sind große Halloween-Fans

Vor allem Kates Mutter Carole ist ein großer Halloween-Fan, wie sie vor einigen Jahren laut "Hello!" in einem Instagram-Post verriet. "Halloween ist für mich ein Highlight im Herbst. Ich erinnere mich noch gut an den Spaß und den Schrecken aus meiner eigenen Kindheit, an die Möglichkeit sich zu verkleiden, Kürbisse zu schmücken und auf Süßes-oder-Saures-Tour zu gehen!", schrieb sie damals.

Laut "Sun" gibt es zwar keine offiziellen Fotos von den Halloween-Aktivitäten der Familie, allerdings sei Kate in der Vergangenheit des Öfteren mit ihren Kindern an Halloween in London auf der Jagd nach Süßem oder Saurem gesichtet worden.