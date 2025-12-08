Stars Kate Winslet besorgt über Anstieg von Schönheitsoperationen und Abnehmspritzen

Kate Winslet

Bang Showbiz | 08.12.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin findet den zunehmenden Beauty-Wahn in der Gesellschaft beängstigend.

Kate Winslet zeigt sich besorgt über die zunehmende Beliebtheit von Beauty-OPs und Abnehmspritzen.

Die britische Schauspielerin setzt auf natürliche Schönheit und findet es „beängstigend“, wie viele Menschen ihre Gesundheit „ignorieren“, indem sie Behandlungen wie Botox oder Gewichtsverlust-Medikamente nutzen. „Niemand hört zu, weil alle besessen davon sind, einer Idee von Perfektion hinterherzujagen, nur um mehr Likes auf Instagram zu bekommen. Das macht mich so traurig“, enthüllte sie gegenüber der Zeitung ‚The Sunday Times‘. „Es ist verheerend.“

Die ‚Titanic‘-Darstellerin macht sich viele Gedanken darüber, was dieser Beauty-Wahn über die Gesellschaft aussagt. „Wenn das Selbstwertgefühl eines Menschen so sehr an seinem Aussehen hängt, ist das erschreckend“, betonte sie. „Und es ist rätselhaft, weil ich manchmal denke, dass es besser wird – wenn ich Schauspielerinnen auf Events sehe, die sich so kleiden, wie sie möchten, egal welche Figur.“ Allerdings würden auch unheimlich viele Stars Abnehmspritzen nehmen.

„Es ist so unterschiedlich. Manche entscheiden sich dafür, sie selbst zu sein, andere tun alles, um nicht sie selbst zu sein“, schilderte Kate. „Und wissen sie überhaupt, was sie sich da spritzen? Diese Missachtung der eigenen Gesundheit ist furchterregend. Es beunruhigt mich heute mehr denn je.“ Die 50-Jährige resümierte: „Da draußen herrscht verdammtes Chaos.“

Kate ist fest davon überzeugt, dass Falten und Altersflecken Frauen wirklich „schön“ machen – als sichtbare Spuren ihres Lebensweges. „Am liebsten mag ich es, wenn die Hände alt werden“, verriet die ‚Liebe braucht keine Ferien‘-Darstellerin. „Da liegt das Leben – in deinen Händen. Einige der schönsten Frauen, die ich kenne, sind über 70, und was mich traurig macht, ist, dass junge Frauen keinerlei Vorstellung davon haben, was wahre Schönheit eigentlich ist.“