Film Kate Winslet: Für ihre ,Lee‘-Rolle machte sie Fotos mit einer Vintage-Kamera

Bang Showbiz | 02.12.2024, 09:00 Uhr

Kate Winslet sprach darüber, dass sie am ,Lee‘-Set echte Fotos mit einer Vintage-Kamera gemacht habe.

Die 49-jährige ,Titanic‘-Schauspielerin spielt in dem neuen Biopic das Model und die Kriegsfotografin Lee Miller und ließ für die Dreharbeiten an dem Projekt eine Nachbildung der echten Kamera der Fotojournalistin anfertigen.

Kate erzählte in einem Interview bei ,60 Minutes‘: „[Die Kamera] sollte nicht nur eine Requisite sein. Sie musste sich so wie eine Verlängerung meiner Arme anfühlen. Ich musste selbstbewusst und entspannt damit umgehen können. Und um das zu erreichen, musste ich auch wissen, was ich tat.“ Die Darstellerin verriet zudem, dass sie weiterhin mit Nervosität und Selbstzweifeln zu kämpfen habe, wenn sie um eine Rolle kämpft, die sie wirklich spielen will: „Oh, ganz ehrlich, das ist ein Haufen verwirrender Mist. Ich meine, das ist so, sogar noch bis heute. Wie alles andere ist ein Vorstellungsgespräch einfach absolut furchterregend. Wenn es ein Job ist, den man wirklich machen will, dann ist es doppelt furchterregend … Als ich Lee gespielt habe, saß ich da und dachte mir: ‚Das ist lächerlich … Ich kann mir wirklich mindestens fünf andere brillante Schauspielerinnen vorstellen, die diese Rolle viel besser gespielt hätten als ich.“ Winslet fügte hinzu: „Die Leute sagen: ‚Oh, Sie waren so mutig für diese Rolle. Sie haben kein Make-up getragen.‘ Sie wissen schon: ‚Sie hatten Falten.’ Sagen wir zu den Männern: ‚Oh, Sie waren so mutig für diese Rolle.‘ Du hast dir einen Bart wachsen lassen?‘ Nein. Das tun wir nicht … das ist nicht mutig. Es geht nur darum, die Rolle zu spielen.“