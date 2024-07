Film Kate Winslet: Lee Miller-Biopic feiert das Vermächtnis der Fotografin

CineMerit Award For Kate Winslet - Munich Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2024, 14:00 Uhr

Kate Winslet erzählte, dass sie das Leben von Lee Miller „feiern“ wollte.

Die 48-jährige Schauspielerin spielt das Model, das zur Fotografin wurde und für das ‚Vogue'-Magazin mehrere wichtige Ereignisse des Zweiten Weltkriegs dokumentierte, in dem neuen Biopic ‚Lee' und hofft, die bemerkenswerte Geschichte von Miller einer neuen Generation näherbringen zu können.

Kate verriet in einem Interview gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin: „Ich wollte probieren, neu zu definieren, wie die Leute sie entdecken könnten. Vielleicht für eine andere Generation junger Frauen, vielleicht für die Leute, die ihre Bilder kennen oder wissen, wie sie aussah, aber nicht wissen, welches entscheidende Jahrzehnt ihres Lebens sie durch die Hölle brachte. Was sie durchlebte und erreichte, ist etwas. Das sollte gefeiert werden. Es ist ihr Vermächtnis.“ Lee war eine der wenigen Fotografinnen in diesem Bereich während des Zweiten Weltkriegs, wobei Winslet der Meinung ist, dass es für den Film unerlässlich war, die Perspektive einer Frau auf die Ereignisse einzufangen. Die Oscar-Preisträgerin fügte hinzu: „Lee sah die Welt wirklich durch weibliche Augen. Sie war auch eine Frau, die gegen den männlichen Blick rebelliert. Sie ließ das hinter sich, streifte es ab wie eine verdammte Haut, schrubbte es sich beinahe ab – und versank in Gewalt und Dreck, um es aus ihrem eigenen System zu tilgen, ganz zu schweigen von der Erinnerung, die alle anderen an sie gehabt haben.“ Winslet sagte zudem, dass die lange Wartezeit, bis der Film auf die Leinwand kam, zeige, dass es immer noch „schwer ist, als Frau Filme zu machen“ und Filme „über Frauen“ zu drehen.