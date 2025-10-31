Stars Kate Winslet übernimmt Sprecherrolle in Umweltdokumentation von König Charles

Bang Showbiz | 31.10.2025, 11:00 Uhr

Die 'Titanic'-Darstellerin macht gemeinsame Sache mit dem britischen Monarchen.

Kate Winslet wird den Dokumentarfilm von König Charles über den Schutz des Planeten vertonen.

Die britische Schauspielerin – die im Juni zur Botschafterin der King’s Foundation ernannt wurde – bezeichnete die Arbeit an ‚Finding Harmony: A King’s Vision‘ als „Vergnügen und Privileg“. Sie hofft, dass der Film auf Amazon Prime die Menschen dazu inspiriert, sich um die Welt zu kümmern.

Kate erklärte, die Doku biete „einen faszinierenden Einblick in die Arbeit des Königs als Umweltschützer“. Weiter sagte die ‚Titanic‘-Darstellerin: „Ich teile die Leidenschaft Seiner Majestät für den Schutz unseres Planeten und den Aufbau nachhaltiger Gemeinschaften, daher war es wirklich bereichernd, mit der King’s Foundation an diesem spannenden Projekt zu arbeiten.“ Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Ich bin sicher, dass das Publikum beim Ansehen des Films etwas lernen, lachen und sich inspiriert fühlen wird, und ich hoffe, dass die Wirkung von Harmony noch viele Jahre spürbar sein wird.“

Charles hatte zuvor erklärt, seine „innigste Hoffnung“ sei es, dass das Projekt eine neue Generation dazu anregt, den Planeten zu retten. „Die Natur ist unsere Lebensgrundlage; wir sind Teil der Natur. Was wir ihr antun, tun wir uns selbst an. Einen Großteil meines Lebens habe ich versucht, Wege zu fördern und aufzuzeigen, wie wir mit der Natur – und nicht gegen sie – arbeiten können“, schilderte der britische Monarch. Sein Ziel sei es, „das Gleichgewicht auf unserem stark belasteten Planeten wiederherzustellen“.

Der Film solle einen „kleinen Einblick in die bemerkenswerte Arbeit geben, die weltweit geleistet wird, um Harmonie in die Praxis umzusetzen – von den Wäldern Guyanas bis zu nachhaltigen Gemeinschaften in Indien – und näher an der Heimat durch die Arbeit meiner King’s Foundation in Dumfries House und Highgrove“. Laut Charles sei es noch nie wichtiger gewesen, „dass die Welt gemeinsam daran arbeitet, unseren Planeten zu schützen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen und unsere Beziehung zu ihm wiederherzustellen“.