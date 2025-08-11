Stars Kathy Griffin: Sie hatte ein drittes Facelift

Kathy Griffin 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 11:00 Uhr

Kathy Griffin soll sich nach ihrem dritten Facelift erholen.

Die 64-jährige Komikerin gab jetzt zu, dass ihre Entscheidung, sich erneut unters Messer zu legen, zwar „eitel“ war, betonte aber, dass sie einfach nur gut aussehen wolle, da sie so oft ungeschminkt fotografiert wird.

Griffin erzählte während eines Auftritts im ‚Talk Your Head Off‘-Podcast: „Das ist mein drittes Facelift, ja … Ich weiß, das ist so eitel! Ich bin grundlos so eitel. Niemand ist jemals zu einer Kathy Griffin-Show gegangen, um ihr schönes, jugendliches Gesicht zu sehen.“

Griffin erklärte zudem, dass ihr bewusst sei, dass die Leute zu ihren Shows kommen, um ihre Witze zu hören und es sie dabei nicht interessiert, wie sie aussieht. Die Komikerin sagte: „Ihr kommt, um meine Witze zu hören, und das ist es, was ich möchte … Ich will nicht, dass es euch interessiert, wie ich aussehe. Ich trage heute Lululemons, um Himmels willen.“ Die Prominente fügte aber auch hinzu: „Ich glaube, dass ich einfach so oft fotografiert werde, weil ich lebe. Und damit meine ich: Ab einem gewissen Alter wird man von den Paparazzi fotografiert, weil man kein Make-up trägt. Und wenn ich trainiere, weißt du was? Dann bin ich ungeschminkt.“