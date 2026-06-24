Stars Rebel Wilsons Ex musste Geschichte über ihre Jungfräulichkeit bei Broadway-Debüt vorlesen

Rebel Wilson - June 2025 - Avalon - Bride Hard LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 18:30 Uhr

'Brautalarm'-Star Rebel Wilson enthüllte in ihren Memoiren 'Rebel Rising' aus dem Jahr 2024, dass sie ihre Jungfräulichkeit im Alter von 35 Jahren an Mickey Gooch Jr. verlor – nach einer sechsmonatigen Beziehung.

Rebel Wilsons Ex Mickey Gooch Jr. musste Passagen vorlesen, in denen die Schauspielerin den Moment schildert, in dem er ihr die Jungfräulichkeit nahm, während er sein Broadway-Debüt gab.

Der ‚Brautalarm‘-Star enthüllte in ihren Memoiren ‚Rebel Rising‘ aus dem Jahr 2024, dass sie ihre Jungfräulichkeit im Alter von 35 Jahren nach einer sechsmonatigen Beziehung an Mickey verlor.

Die beiden wurden 2015 von einem ‚Pitch Perfect‘-Co-Star miteinander bekannt gemacht und verstanden sich sofort. Aus ihrer Freundschaft entwickelte sich schnell mehr.

Rebel beschrieb ihre erste sexuelle Erfahrung in dem Buch sehr detailliert. Mickey wusste jedoch nicht, dass das Thema von Kathy Griffin aufgegriffen werden würde, als er in der Broadway-Comedy-Revue ‚Celebrity Autobiography‘ im Shubert Theatre auftrat – bis wenige Minuten vor Beginn der Vorstellung. Kathy trug aus dem Kapitel mit dem Titel ‚Late Bloomer‘ vor, blickte Mickey an und laß: „Micks, ich weiß, dass das vielleicht Neuigkeiten für dich sind, falls du das hier liest, aber ja, ich habe meine Jungfräulichkeit an dich verloren. Und du warst ein großartiger Liebhaber.“

Zum Glück war Mickey damit einverstanden, dass das Kapitel vorgelesen wurde, und warf immer wieder humorvolle Kommentare ein, während Kathy das Buch mit einem breiten Chicago-Akzent vortrug. Während der Dreharbeiten zu ‚How to Be Single‘ war Mickey nach New York geflogen, um bei seiner damaligen Freundin Rebel zu sein, und Rebel entschied, dass „es jetzt passieren würde“. Kathy las anschließend den letzten Absatz des Kapitels vor: „Und dann, Leute, ist es einfach passiert. Ich hatte endlich Sex. Ich gehe ins Badezimmer und gebe mir selbst ein High-Five. Ich bin so glücklich, dass ich endlich Sex hatte.“ Außerdem lobte sie Mickey: „Und zwar mit jemandem, den ich wirklich mag und bei dem ich mich wirklich sicher fühle, im wunderbaren Greenwich Hotel. Ach ja, und noch eine lustige Tatsache, Mickey – dieses Hotel gehört tatsächlich Robert De Niro.“

Nach der Vorstellung sagte Mickey über seinen Schlagabtausch mit Kathy auf der Bühne: „Es war eine ziemlich surreale Art, mein Broadway-Debüt zu geben. Ich schätze, ich habe buchstäblich meine Broadway-Jungfräulichkeit verloren.“

‚Celebrity Autobiography‘, geschaffen von Eugene Pack und Dayle Reyfel, zeigt eine wechselnde Besetzung prominenter Persönlichkeiten, die aus den Memoiren anderer Stars vorlesen. Dabei spielt Improvisation eine große Rolle.