Entschuldigung nach Jahren Katie Price: Ihr Ex- Verlobter Warren Furman zeigt Reue

SpotOn News | 06.01.2024, 15:46 Uhr

Warren Furman und Katie Price waren zwei Jahre lang ein Paar. Nach ihrer Beziehung machte der Schauspieler seine berühmte Ex-Freundin öffentlich schlecht. Jahre später entschuldigt er sich dafür.

Warren Furman (51) gibt zu, "schrecklich" zu seiner Ex-Freundin Katie Price (45) gewesen zu sein. In einem exklusiven Interview mit "The Sun" spricht er über seine einstige Skandal-Beziehung zu dem britischen Reality-Star.

Der Schauspieler zeigt Reue

Zwei Jahre lang führten sie eine Beziehung, 1997 verlobten sich die beiden sogar. Während ihrer gemeinsamen Zeit machten sie immer wieder verrückte Schlagzeilen, plauderten pikante Details aus ihrem Sexualleben aus. Am Ende warf er ihr vor, sie betrogen zu haben – und lästerte öffentlich über sie ab. Nach der Trennung sagte Warren zum Beispiel, dass er "in einem Club von Menschen sei, die noch einmal davongekommen sind, Katie nicht geheiratet zu haben". Diese Aussage bereut der 51-Jährige mittlerweile. "Es war egoistisch, es ist nicht so, wie ich jetzt denke. Ich habe große Bewunderung für sie", gibt er im Interview zu.

"Gott liebt sie"

Dann betont er noch: "Wenn ich ein Bild von ihr in den Zeitungen und Zeitschriften sehe, bete ich, dass sie Gott so kennen würde wie ich und erkennen würde, dass ihre Identität nicht daraus besteht, ihren Körper zu verändern und Operationen durchzuführen", meint der britische Schauspieler. Der ehemalige Bodybuilder ist sich sicher: "Gott liebt sie."