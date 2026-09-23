Stars Katja Burkard legt ihr Comedy-Programm auf Eis

Katja Burkard at German TV Awards in Cologne Sept 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2026, 14:00 Uhr

Katja Burkard legt ihr Comedy-Programm auf Eis.

Für Katja Burkard sollte 2026 ein neues Kapitel beginnen.

Die RTL-Moderatorin wollte erstmals mit einem eigenen Comedy-Programm auf Tour gehen. Daraus wird nun endgültig nichts. Nachdem die geplanten Auftritte bereits verschoben worden waren, hat Burkard die gesamte Tour abgesagt. Unter dem Titel ‚No more bullshit – Warum Älterwerden auch lustig ist‘ wollte die 61-Jährige persönliche Erfahrungen mit Humor verbinden. Im Mittelpunkt sollten Themen stehen, die sie selbst beschäftigen: das Älterwerden, hormonelle Veränderungen, die Wechseljahre, Partnerschaften und die Frage, wie sich das Leben jenseits der 60 verändert.

Eigentlich waren die ersten Vorstellungen für Mai und Juni 2026 vorgesehen. Doch im März verlor Burkard ihre Mutter Elfriede im Alter von 92 Jahren. Die Moderatorin entschied sich daraufhin, die Termine zu verlegen. Für 2027 wurden neue Auftritte in Berlin, Mönchengladbach, Köln und Hamburg geplant. Nun teilte Burkard ihren Fans mit, dass auch diese Termine nicht stattfinden werden. In ihrer Instagram-Story machte sie deutlich, dass sich ihre Einstellung zu dem Projekt seit der Verschiebung grundlegend verändert habe. „Ihr Lieben, im Leben läuft nicht immer alles so, wie man es sich vorgestellt und geplant hat“, schrieb sie laut ‚t-online‘. Die Moderatorin habe lange mit sich gerungen, ob sie die Show dennoch präsentieren solle. Letztlich habe ihr Gefühl den Ausschlag gegeben. „Seitdem ich das verschoben hatte, ist bei mir innerlich der Wurm drin und es ist nicht so, dass ich mich damit vor euch auf die Bühne stellen will“, erklärte Burkard. Sie habe deshalb beschlossen, das Vorhaben vorerst zu beenden.

Auch bei den Menschen, die bereits Karten gekauft hatten, entschuldigte sie sich. Gleichzeitig beruhigte sie ihr Publikum mit Blick auf die Ticketkosten. „Aber das Wichtigste ist: Ihr habt euer Geld zum Teil schon zurückbekommen. Und alle, die es noch nicht haben: Ihr kriegt das garantiert zurück.“ Dankbar zeigte sich Burkard außerdem gegenüber ihrem Produktionsteam. Die Beteiligten hätten viel Zeit, Arbeit und „viel Herzblut“ in die geplante Tour investiert. Ob die Moderatorin irgendwann doch noch einmal den Schritt auf die Comedy-Bühne wagt, bleibt offen.