Stars Katja Burkard: Nach 28 Jahren endlich verheiratet

Katja Burkard at German TV Awards in Cologne Sept 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2025, 19:02 Uhr

Nach fast drei Jahrzehnten wilder Ehe haben sich RTL-Moderatorin Katja Burkard (60) und Medienmanager Hans Mahr (76) nun das Jawort gegeben.

Am Samstagvormittag fand die Trauung in der idyllisch gelegenen Himmelreich-Kapelle am Pogusch in der österreichischen Steiermark statt. Die Feier blieb bewusst familiär: Nur die vier Kinder des Paares – die gemeinsamen Töchter Marie-Therese (24) und Katharina (18) sowie die Söhne von Hans Mahr, Alexander (33) und Christof (29) – nahmen teil und fungierten gleichzeitig als Trauzeugen.

Besonders emotional wurde es, als während der Zeremonie das Lied ‚Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk‘ des österreichischen Liedermachers Reinhard Fendrich erklang. Und auch die Kapelle hat für die Familie einen besonderen Stellenwert, denn dort wurden bereits die beiden Töchter des Paares getauft. „Unsere kleine Waldhochzeit war alles: romantisch, lustig, ernsthaft, fröhlich und voller Liebe“, sagte Burkard nach der Trauung gegenüber ‚Bild‘.

Der Weg bis zur Eheschließung war für Katja und Hans aber nicht immer einfach. Vor rund drei Jahren erlebte die Beziehung eine ernste Krise, die sogar zu einer Trennung führte. Doch ein nächtliches Telefonat brachte die beiden wieder zusammen – sie entschieden sich, erneut um ihre Liebe zu kämpfen. „Wir waren einfach gottfroh, dass wir uns wiederhaben“, erinnerte sich Burkard Anfang 2025. Den entscheidenden Antrag machte Mahr im April dieses Jahres während eines Urlaubs auf den Malediven. Nun krönt das Paar seine 28-jährige Partnerschaft offiziell und startet als Eheleute in die gemeinsame Zukunft.