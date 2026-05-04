Stars Katja Krasavice gelobt Besserung

Mercedes-Benz GLC - Mercedes - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 14:00 Uhr

Katja Krasavice gelobt Besserung.

Nach ihrer Alkoholfahrt und den juristischen Konsequenzen zeigt sich Katja Krasavice einsichtig und kündigt an, künftig anders handeln zu wollen.

Die Rapperin geriet im Mai 2025 ins Visier der Polizei, nachdem sie in Leipzig mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Eine Blutprobe ergab rund 1,28 Promille. Die rechtlichen Folgen ließen nicht lange auf sich warten: Ein Gericht verhängte eine empfindliche Geldstrafe sowie ein Fahrverbot von zehn Monaten. Später wurde bekannt, dass die ursprünglich angesetzte Summe reduziert wurde: Statt eines sechsstelligen Betrags muss die Musikerin rund 70.000 Euro zahlen.

Inzwischen hat sich die 29-Jährige öffentlich zu dem Vorfall geäußert und zeigt Reue. Gegenüber ‚Bild‘ erklärte sie: „Ja, ich habe halt Scheiße gebaut, ist auch okay. Ich bin nur dafür bestraft und werde nie wieder, wenn ich nur einen Mini-Tropfen getrunken habe, fahren.“ Gleichzeitig richtete sie einen klaren Appell an ihre Community: „Leute, wer hat von euch getrunken? Denkt daran: Don’t drink and drive.“

Ihren Führerschein will Katja demnächst neu beantragen. Bis dahin muss sie sich von einem Chauffeur kutschieren lassen. Dass die hohe Geldstrafe auch eine erfolgreiche Rapperin ärgert, gab sie im ‚Bild‘-Interview ebenfalls zu: „Ist schon scheiße. Geil ist es nicht. Von dem Geld hätte ich meinem Bruder ein neues Auto kaufen können.“

Damit schlägt Krasavice deutlich andere Töne an als noch kurz nach dem Vorfall. Damals sorgte sie mit Aussagen und Social-Media-Posts für Kritik, da sie die Situation teilweise heruntergespielt haben soll. Heute hingegen scheint die Influencerin bemüht, Verantwortung zu übernehmen – auch öffentlich.