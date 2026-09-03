Stars Katy Perry findet Justin Trudeau ‚unglaublich heilsam‘

Katy Perry and Justin Trudeau at The Lifetimes Tour premiere at Tribeca Festival - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2026, 14:00 Uhr

Die Popsängerin ist seit dem vergangenen Jahr mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister liiert.

Katy Perry hat ihre Beziehung zu Justin Trudeau als „unglaublich heilsam“ bezeichnet.

Die Popsängerin lernte den ehemaligen kanadischen Premierminister im vergangenen Jahr kennen – wenige Monate nachdem ihre neunjährige Beziehung mit Orlando Bloom, dem Vater ihrer Tochter Daisy (6), zerbrochen war. Nun glaubt sie, endlich die „wahre Liebe“ gefunden zu haben. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ verriet die ‚Teenage Dream‘-Interpretin: „Ich habe gelernt, wieder einen Schritt zurückzutreten und mich auf meine Bestimmung zu besinnen. Und ich habe das größte Geschenk dieser Tour bekommen: Ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt.“

Dass Justin regelmäßig bei ihren Konzerten dabei ist, empfindet Katy als besonders schön. „Er kennt die Texte, er unterstützt mich und ist voller Bewunderung – das ist unglaublich heilsam“, schwärmte sie. „Er ist wirklich ein sehr warmherziger Mensch, und ich glaube, dass wir in dieser Hinsicht auf einer Wellenlänge liegen. Ich bin so dankbar.“ Katys Trennung von Orlando fiel in eine schwierige Zeit. Sie war wegen ihrer Teilnahme an einem Raumflug von Jeff Bezos‘ Unternehmen Blue Origin unter Druck geraten, während ihr Album ‚143‘ bei den Kritikern nicht gut ankam.

Die Musikerin räumte ein, dass das Leben damals nicht einfach gewesen sei. Mit Blick auf ihre Tochter erklärte Katy: „Sie sieht ihre Mutter, die ihrer Bestimmung folgt, und das ist gut für sie. Sie sieht, wie ihre Mutter stark ist. Aber natürlich war nicht jeder Tag einfach. Das vergangene Jahr war wirklich hart.“ Der Tiefpunkt der 41-Jährigen kam im Juli 2025, als während ihrer Tour die Nachricht vom Ende ihrer Beziehung mit Orlando bekannt wurde. Noch im selben Monat lernte sie Justin kennen, woraufhin sich die Dinge wieder zum Positiven entwickelten.

„Es war wahrscheinlich die härteste Zeit. Meine Freunde waren alle zu Hause und verbrachten Zeit miteinander. Ich habe geweint und mich einfach weit weg gefühlt“, gestand Katy. „Aber dann haben meine Engel angefangen, ihre Arbeit zu tun. Sie waren wirklich für mich da.“ Die ‚Firework‘-Sängerin, die zuvor mit Russell Brand verheiratet war, bereut ihre Beziehung mit dem ‚Herr der Ringe‘-Star nicht. Schließlich habe sie aus der gemeinsamen Zeit viel gelernt. „Jede Beziehung ist schließlich ein Lehrer, oder? Ich musste es loslassen, damit ich weitermachen konnte“, erklärte sie.