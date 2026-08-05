Stars Miranda Kerr: Ex-Mann Orlando Bloom ist für sie ‚wie ein Bruder‘

Miranda Kerr and Orlando Bloom at Global Green Party Hollywood Feb 2013 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2026, 18:00 Uhr

Miranda Kerr sagt, ihr Ex-Mann Orlando Bloom ist für sie 'wie ein Bruder'.

Miranda Kerr hat offen über das Co-Parenting mit ihrem Ex-Mann Orlando Bloom gesprochen und verraten, dass der Schauspieler für sie inzwischen „wie ein Bruder“ sei.

Das 43-jährige Model und der 49-jährige Schauspieler trennten sich 2013 nach drei Ehejahren. Trotz des Liebes-Aus pflegen sie bis heute ein enges und freundschaftliches Verhältnis. Der Schlüssel zu ihrer erfolgreichen gemeinsamen Erziehung ihres 15-jährigen Sohnes Flynn sei, dessen Wohl stets an erste Stelle zu setzen. Im Podcast ‚Let’s Be Honest with Kristin Cavallari‘ erklärte Kerr: „Natürlich ist eine Trennung nie einfach. Es gibt immer Verletzungen, selbst wenn beide wissen, dass es die richtige Entscheidung ist. Deshalb gibt es auf beiden Seiten immer einen gewissen Schmerz. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, die Bedürfnisse des Kindes an erste Stelle zu setzen. Wir haben uns bei jeder Entscheidung gefragt: ‚Ist das das Beste für Flynn?‘ Genau das war unser Kompass.“ Über Bloom sagte sie weiter: „Wir kennen uns inzwischen schon so lange und haben eine so enge Freundschaft aufgebaut, dass er einfach zur Familie gehört. Er ist wie ein Bruder für mich. Das verbindet uns.“

Bereits im Februar hatte Kerr eingeräumt, dass sie und Bloom während ihrer Ehe „nicht das Beste im jeweils anderen hervorgebracht“ hätten. Im Podcast ‚We Need to Talk‘ mit Paul C. Brunson sprach sie auch über ihr heutiges Verhältnis zu ihrem Ex-Mann: „Orlando und ich sind sehr gute Freunde. Ich habe ihm gerade erst zum Geburtstag gratuliert. Er hat sich bei mir dafür bedankt, dass ich eine so wunderbare Mutter für Flynn und eine gute Freundin für ihn bin. Er sagte mir, wie dankbar er sei, mich in seinem Leben zu haben. Und ich empfinde genauso. Ich wünsche ihm für das kommende Jahr nur das Allerbeste. Wir sehen uns regelmäßig und unser Umgang miteinander war immer harmonisch. Unsere Beziehung basiert auf gegenseitiger Freundschaft und großem Respekt.“

Miranda Kerr ist seit Mai 2017 mit Snapchat-Mitgründer und CEO Evan Spiegel verheiratet. Gemeinsam haben sie die Söhne Hart (8), Myles (6) und Pierre (2). Orlando Bloom war nach der Trennung von Kerr mit Sängerin Katy Perry liiert. Das Paar verlobte sich 2019 und begrüßte ein Jahr später Tochter Daisy Dove. Im Juni 2025 gaben Bloom und die ‚Firework‘-Interpretin jedoch ihre Trennung bekannt.