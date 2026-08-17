Film Johnny Depp soll für ‚Fluch der Karibik 6‘ in Gesprächen sein

Johnny Depp - Avalon - 2006 - Pirates of the Caribbean Dead Mans Chest - Jack Sparrow BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 11:00 Uhr

Johnny Depp is currently in talks to play Captain Jack Sparrow for a sixth time.

Johnny Depp könnte für ‚Fluch der Karibik 6‘ als Captain Jack Sparrow zurückkehren.

Der 63-Jährige spielte die Figur zuletzt 2017 in ‚Pirates of the Caribbean: Salazars Rache‘, dem bislang erfolglosesten Teil der Reihe. Bei der D23 erklärte Produzent Jerry Bruckheimer gegenüber ‚Deadline‘: „Wir sprechen mit Johnny [Depp], wir arbeiten an einem Drehbuch und hoffen, dass wir das umsetzen können.“ Insider verrieten dem Magazin allerdings, dass Jack Sparrow im nächsten Film nicht im Mittelpunkt stehen soll.

Stattdessen soll eine neue Figur, gespielt von Margot Robbie, die Hauptrolle übernehmen. Das Projekt wurde als „Weiterentwicklung des Franchises“ beschrieben. Bruckheimer hatte zuvor bereits Spekulationen über eine Handlung kommentiert, in der Robbies Figur und der Sohn von Captain Jack eine Rolle spielen könnten. Auf die entsprechende Fan-Theorie angesprochen, deutete Bruckheimer gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ an, dass die Fans teilweise richtiglägen. Auf die Nachfrage, ob damit Robbies Beteiligung gemeint sei, ergänzte er: „Ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg.“

Zudem bestätigte er, dass das Team mit der ‚Barbie‘-Darstellerin gesprochen habe und diese sehr schätze. Margot Robbie hatte zuvor angedeutet, dass ihr Filmprojekt auf Eis gelegt worden sei. Im Oktober vergangenen Jahres betonte Bruckheimer jedoch, sie sei weiterhin in irgendeiner Form an ‚Fluch der Karibik 6‘ beteiligt. Auch Franchise-Veteran Ted Elliott arbeitet am aktuellen Drehbuch. Laut Bruckheimer existierten zunächst zwei Skripte, von denen eines verworfen wurde. Elliott habe daran gearbeitet, bevor ein weiterer Autor hinzugeholt wurde.

Zuletzt schloss Gore Verbinski, der die ersten drei ‚Fluch der Karibik‘-Filme inszeniert hatte, eine Rückkehr zur Piratensaga aus. Er habe nach drei Filmen das Gefühl, seine Chance genutzt zu haben, und wolle sich neuen Geschichten widmen. Orlando Bloom, der in der ursprünglichen Trilogie Will Turner spielte, machte dagegen Hoffnung auf eine Reunion der alten Besetzung. „Vielleicht gibt es eine Welt, in der wir die Band wieder zusammenbringen“, verriet der Hollywood-Star gegenüber ‚Deadline‘. Bloom verwies außerdem darauf, dass das Publikum derzeit stark auf Nostalgie und frühere Filme reagiere.