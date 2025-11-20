Stars Katy Perry genießt die Zeit mit Justin Trudeau

SiriusXM studios 2024 - Katy Perry - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin hat 'viel Spaß' mit Justin Trudeau.

Katy Perry hat „viel Spaß“ mit Justin Trudeau.

Die 41-jährige Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister sind seit einigen Monaten zusammen und das Promi-Paar trifft sich derzeit „wann immer es geht“.

Ein Insider berichtete ‚People‘: „Justin gibt sich große Mühe, sie zu sehen, und sie freut sich darüber.“ Perry hat sich Anfang des Jahres von Hollywood-Star Orlando Bloom getrennt und genießt derzeit ihr Leben mit Trudeau, der sich 2023 von seiner Frau Sophie Grégoire getrennt hat.

Der Insider erklärte: „Das ist genau das, was sie im Moment braucht.“ Das Paar trat kürzlich zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit auf, als sie Perrys Geburtstag zusammen feierten.

Der Insider hatte zuvor verraten, dass Justin viel Spaß mit dem Popstar hat. Er sagte gegenüber ‚People‘: „Er ist jetzt ein viel glücklicherer Mensch. Der Stress hat stark abgenommen. Und er ist von Katy fasziniert. Sie haben Spaß zusammen, lachen viel und reden über alles.“ Zudem hätten die beiden viel gemeinsam. „Sie interessieren sich füreinander, aber es wird eine Weile dauern, bis sich zeigt, wohin das führt. Sie reist um die Welt, und er versucht, sein Leben neu zu ordnen, nachdem er nicht mehr Premierminister von Kanada ist, aber es gibt eine Anziehungskraft zwischen ihnen. Sie haben viel gemeinsam“, so der Wissende weiter.