Musik Katy Perry: Geplantes Album soll Spaß bringen

Katy Perry - the 2017 MTV Video Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2024, 15:25 Uhr

Die amerikanische Sängerin will mit ihrem nächsten Album vor allem Freude und Spaß verbreiten.

Katy Perry hat ein Album voll „purer Freude und Spaß“ in Planung.

Die ‚I Kissed a Girl‘-Interpretin veröffentlichte ihre letzte Platte ‚Smile‘ vor vier Jahren. Ihre kommende siebte Studio-LP sei laut Katy vor allen Dingen von den schönen Erlebnissen der vergangenen Zeit inspiriert. Dass viele andere Künstler durchweg fröhlich klingende Werke teilweise als „langweilig“ bezeichnen, sei ihr dabei herzlich egal. Im Gespräch mit ‚Access Hollywood‘ verriet die Sängerin über ihr nächstes Album: „Ich muss noch eine Platte machen, die aus einer Situation entstanden ist, in der man sich wirklich glücklich, vollendet und voller Liebe fühlt. Manchmal Künstler sagen: ‚Oh, das ist langweilig, man sollte Musik immer aus einer schwierigen Situation heraus machen.‘ Aber es klingt wirklich sehr hell und fröhlich, einfach voll purer Freude und Spaß. Feierlich und wie eine Party.“

Mit ihrem Verlobten Orlando Bloom zieht Katy eine gemeinsame Tochter groß. Obwohl sie eigentlich schon bald neue Musik auf den Markt bringen möchte, müssen sich die Fans der 39-Jährigen wahrscheinlich noch eine Weile gedulden, da die dreijährige Daisy für Katy immer oberste Priorität hat. „Ich habe seit meiner geliebten Daisy kein neues Material veröffentlicht“, erklärte die Musikerin vor kurzem in der TV-Show ‚Good Morning America‘. „Ich schreibe viel und ich habe vieles aus Liebe geschrieben, denn ich verspüre so viel davon — so viel bedingungslose Liebe, diese Liebe, von der man nie glaubt, dass sie existiert. […] Ich werde zurückkommen, aber lasst es mich richtig machen.“