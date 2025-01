Drei Konzerte in Deutschland Katy Perry rät ihren Fans: „Zieht vernünftige Schuhe an“

Katy Perry geht im Frühjahr auf Welt-Tournee. (dr/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 23:45 Uhr

Sängerin Katy Perry steht kurz vor dem Start ihrer "Lifetimes Tour". Im Interview verrät die Sängerin, was ihre Fans bei den Konzerten erwartet und gibt praktische Tipps für den Konzertbesuch.

Die Vorfreude auf Katy Perrys (40) "Lifetimes Tour" in den kommenden Monaten steigt. Die Sängerin verspricht den Fans nun ein "von Liebe erfülltes Spektakel", wie sie im Interview mit dem "People"-Magazin verrät. Zugleich hat sie auch einen wichtigen Ratschlag für alle Konzertbesucher: "Diese Show wird voller BPM (Beats pro Minute, Anm.d.Red.) sein. Ich empfehle daher, vernünftige Schuhe zu tragen und viel zu trinken, denn ich glaube, wir werden alle die ganze Nacht durchtanzen."

Video News

Die Show verspricht ein aufwendiges Spektakel zu werden, bei dem für die Zuschauer keine Wünsche offenbleiben sollen. "Wir stellen immer eine Botschaft in dieser riesigen 'Disneyland-auf-Rädern'-Tour zusammen. Es gibt Kostümwechsel, verschiedene Akte, Tänzer und Musiker. Ich werde durch den Raum fliegen", schwärmt Perry. "Es gibt keine schlechten Plätze im Saal. Ich werde irgendwann jedem nahe kommen."

Gesundheit und Familie haben Priorität

Die "Lifetimes Tour" ist Perrys erste große Nordamerika-Konzertreihe seit der "Witness Tour", die bereits 2018 zu Ende ging. Der Name ist dabei Programm. "Ich werde den Menschen einige neue Songs vorstellen und nenne es 'Lifetimes Tour', weil ich das ganze bisherige Leben der Songs feiere", erklärt die 40-Jährige. Sie deutet zudem an, dass sie "einige alte Schätze abstauben" werde.

Die Sängerin legt bei der Tour aber nicht nur Wert auf die Unterhaltung der Fans, sondern achtet auch besonders auf ihre eigene Gesundheit. "Ich bin 40. Ich habe eine Familie. Ich habe eine ganz andere Welt außerhalb davon, um die ich mich auch kümmere", sagt Perry. "Ich kenne die Verantwortung, eine Tour auf die Beine zu stellen, und wie sehr die Menschen sich darauf freuen. Ich versuche wirklich, in Bestform zu bleiben, meinem Körper Pausen zu gönnen und auf mich zu achten, damit ich jeden Abend auftreten und so nah wie möglich an 100 Prozent geben kann."

Meditation als "Mama-Hack"

Um bei den Shows die beste Version ihrer selbst sein zu können, hat Perry auch besondere Routinen entwickelt. "Wir bringen immer Lehrer mit auf Tour, die transzendentale Meditation anbieten. Wir machen das immer um 18 Uhr vor den Shows", verrät sie. "Es ist die ganze Zeit mein Mama-Hack gewesen. Es fühlt sich an, als würde man in 20 Minuten ein zweistündiges Nickerchen machen!"

Die "Lifetimes Tour" startet am 23. April in Mexiko-Stadt. Der US-amerikanische Teil beginnt am 7. Mai im Toyota Center in Houston. Die Künstlerin kommt ab Oktober 2025 auch nach Europa. Neben Konzerten in London, Paris oder Prag sind auch drei Auftritte in Deutschland geplant: Am 21. Oktober in Berlin, am 23. Oktober in Köln und am 31. Oktober in München. Der allgemeine Vorverkauf läuft über die offizielle Homepage KatyPerry.com.